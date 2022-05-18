Sådan udøver du taknemmelighed og yndefuldhed ifølge Tunde Oyeneyin

Tunde Oyeneyins ry som et fitnessikon er blevet udviklet over 36 år. Og ifølge den personlige træner og cykelinstruktøren selv ville alle af hendes opture ikke være sket uden nedturene. I dette afsnit fortæller Tunde os om sine op- og nedture i livet og i karrieren. Vi kommer til at høre om, hvordan tabet af hendes mor hjalp hende til at blive den bedste version af sig selv, hvorfor tvivl på sig selv er en katalysator for forandring, og hvordan missede muligheder kan skubbe dig i den rigtige retning. Tundes historie handler om ynde, taknemmelighed og at gøre sine drømme til virkelighed.