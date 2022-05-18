Sådan udøver du taknemmelighed og yndefuldhed ifølge Tunde Oyeneyin

Podcasten Trained: Bliv taknemmelig med Tunde Oyeneyin
Coaching
Tunde Oyeneyin tror på, at alt er muligt. Nike-atleten, der også er cykelinstruktør og forhenværende makeup-artist og forfatter, forklarer os hvorfor.
Trained er en podcast, der udforsker det nyeste inden for holistisk fitness.
Tunde Oyeneyins ry som et fitnessikon er blevet udviklet over 36 år. Og ifølge den personlige træner og cykelinstruktøren selv ville alle af hendes opture ikke være sket uden nedturene. I dette afsnit fortæller Tunde os om sine op- og nedture i livet og i karrieren. Vi kommer til at høre om, hvordan tabet af hendes mor hjalp hende til at blive den bedste version af sig selv, hvorfor tvivl på sig selv er en katalysator for forandring, og hvordan missede muligheder kan skubbe dig i den rigtige retning. Tundes historie handler om ynde, taknemmelighed og at gøre sine drømme til virkelighed.
"Når jeg tillader mig selv at overgive mig til det ukendte, så sker der gennembrud".
Tunde Oyeneyin
Nike-atlet og instruktør i indendørs cykling
Har du spørgsmål om mindset, bevægelse, ernæring, restitution eller søvn? Har du et forslag til en gæst eller et emne? Så send en e-mail til Jaclyn på trained@nike.com – så vil hun se, hvad hun kan gøre.