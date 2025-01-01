Yoga-Hoodies: leichte Layers
Ob Yoga-Hoodie, -Pullover oder -Sweatshirt: Dank ultraleichter Performance-Materialien kannst du dich in den bequemen Yoga-Sweatshirts von Nike völlig frei bewegen. Freue dich auf superweiche Yoga-Pullover mit gebürsteter Innenseite und auf atmungsaktives Gewebe, das für optimale Luftzirkulation sorgt – so behältst du einen kühlen Kopf während deiner Yoga-Routine. Du liebst intensives Vinyasa-Yoga? Dann wähle ein Yoga-Sweatshirt mit Nike Dri-FIT Technologie. Dieses innovative Material leitet Schweiß von der Haut weg und lässt ihn schneller verdunsten, sodass du länger trocken bleibst.
Wenn du in den kühlen Morgenstunden ins Studio läufst, brauchst du ein leichtgewichtiges Layering-Piece wie die Yoga-Pullover von Nike. Wähle einen bequemen Regular Fit, wenn du es lässig bevorzugst. Oversize-Sweatshirts punkten wiederum mit ihrer weiten Passform und schenken dir ultimativen Komfort. Falls du lieber flexibel bleiben möchtest, greife zu einem Yoga-Hoodie mit durchgehendem Reißverschluss. Trage ihn wahlweise offen oder auch geschlossen, wenn du etwas mehr Wärme möchtest.
Für werdende Mamas haben wir spezielle Yoga-Hoodies und Yoga-Pullover für Schwangere entwickelt. Diese Modelle sind länger geschnitten und ideal zum Warm-up und Cool-down, aber auch zum Stillen deines Babys geeignet. Einige Umstandsmodelle besitzen ein überlappendes Design, damit du die Passform leicht verstellen kannst und einfachen Zugriff hast.
Wenn es darum geht, Höchstleistungen zu bringen, kommt es auf jedes Detail an. Deshalb findest du bei Nike Yoga-Sweatshirts mit Daumenlöchern, die die Ärmel gewissermaßen verlängern und dafür sorgen, dass sie nicht verrutschen. Yoga-Tops mit verlängertem Rückenteil halten deinen Körper gut bedeckt, damit du dich voll auf deine Übungen konzentrieren kannst.
Möchtest du mit uns gemeinsam eine bessere Zukunft gestalten? Dann achte beim Kauf von Nike Yoga-Pullovern auf das Label „Nachhaltige Materialien“. Das bedeutet, dass unsere Bekleidung zu mindestens 50 % aus Recyclingmaterial besteht. Dazu nutzen wir beispielsweise Polyestergarne, die aus alten Plastikflaschen, Teppichen und Fischernetzen von Mülldeponien hergestellt werden. Mit Move to Zero wollen wir unseren CO₂-Ausstoß und den Abfall auf null reduzieren, um die Zukunft des Sports zu sichern.