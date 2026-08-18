Wettkampf-Laufschuhe: der Marathon kann kommen
Bist du bereit, dein neues PB zu erreichen? Unsere Wettkampf-Laufschuhe helfen dir dabei, die Ziellinie schneller zu erreichen. Hol dir etwa Nike Wettkampfschuhe, die im Vorfuß mit Air Zoom-Elementen ausgestattet sind. Diese Modelle bieten hervorragende Dämpfung, damit du jedes Sprint-Training selbstbewusst meistern kannst. Schuhe mit durchgehenden Platten aus Carbonfaser hingegen geben dir einen extra Boost beim Abtreten und machen das Abrollen des Fußes geschmeidiger. Für maximale Stabilität sind Designs mit einer etwas breiteren Carbonfaserplatte bestens geeignet.
Mehr Polsterung gefällig? Dann schnapp dir Nike Wettkampfschuhe zum Laufen, die mit Nike ZoomX versehen sind – unserem reaktionsfähigsten Schaumstoff. Er verläuft von der Ferse bis zum Zehenbereich und bietet optimale Energierückgabe für ein federndes Auftreten. Gleichzeitig vermeidet eine gepolsterte Zunge aus Strickgewebe, dass die Schnürsenkel Druck auf den Fuß ausüben, sodass du dich immer auf den nächsten Kilometer konzentrieren kannst. Nike Laufschuhe für Wettkämpfe, deren Obermaterial aus AtomKnit gefertigt ist, versprechen selbst bei intensivstem Laufen Stabilität für deine Füße. Außerdem haben wir auch Straßenlaufschuhe für Wettkämpfe: Sie sind nicht nur federleicht – durch das niedrige Profil bekommst du auch ein optimales Gefühl für den Asphalt.
Es soll bis ganz ans Limit gehen? Mit einem leistungsstarken Paar Marathon-Schuhe ist das möglich. Diese Power-Modelle geben dir durch zusätzliche Verstärkung im Vorfuß ein stabiles Tragegefühl. Gleichzeitig sorgt das ikonische Waffelprofil an der Außensohle für optimale Traktion auf verschiedensten Böden, ohne dabei unnötiges Zusatzgewicht zu kreieren – perfekt für alle Wetterbedingungen.
Mit Move to Zero wollen wir den CO₂-Ausstoß und den Abfall auf null reduzieren. Du möchtest uns dabei helfen? Dann hol dir Wettkampf-Laufschuhe von Nike, die mit dem Label „Nachhaltige Materialien“ gekennzeichnet sind. Es bedeutet, dass unsere Bekleidung zu mindestens 50 % und Schuhe zu mindestens 20 % aus Recyclingmaterial bestehen. Dazu nutzen wir beispielsweise Polyestergarne, die aus alten Plastikflaschen, Teppichen und Fischernetzen von Mülldeponien hergestellt werden. Außerdem werden seit 2008 sämtliche Nike Air Elemente in unseren Fabriken in Oregon und Missouri mit mindestens 25 % Produktionsabfällen gefertigt.