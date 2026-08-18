Weiße Caps: bleib immer am Ball
Ob beim Abschlag, beim Warm-up oder in der Stadt: Unsere weißen Kappen passen immer. Dehnbare Materialien garantieren dir eine bequeme Passform, während verstellbare Riemen die Cap sicher an Ort und Stelle halten – auch wenn du das Tempo erhöhst. Wähle zwischen Modellen mit Struktur für Training und Performance oder unstrukturierten Designs für einen entspannten, lässigen Look. Der ikonische Nike Swoosh zieht sich durch die gesamte Kollektion und verleiht deinem Outfit einen exklusiven Touch. Gestickte Ösen, gebogene Schirme und ein verdeckter Top-Button greifen den klassischen Cap-Look auf. Und dank Größen für jede Altersgruppe finden hier alle die passende weiße Kappe.
Egal bei welchem Wetter: Unsere weißen Caps sind die perfekten Begleiter für Aktivitäten im Freien. Der gebogene Schirm schützt deine Augen vor der Sonne und hält dich bei leichtem Regen trocken. So kannst du dich voll und ganz auf dein Workout fokussieren. An warmen Tagen helfen dir Modelle mit innovativer Dri-FIT Technologie: Sie leiten Schweiß von der Haut weg, damit er schneller verdunstet. Zusätzliche Mesh-Einsätze und seitliche Perforationen lassen mehr Luft an deinen Kopf und sorgen für eine angenehme Kühlung.
Mit Move to Zero wollen wir unseren CO₂-Ausstoß und den Abfall auf null reduzieren, um die Zukunft des Sports zu schützen. Du willst Teil dieser Mission sein? Dann entscheide dich für weiße Kappen mit dem Label „Nachhaltige Materialien“. Das bedeutet, dass unsere Bekleidung zu mindestens 50 % aus Recyclingmaterial besteht. Dazu nutzen wir beispielsweise Polyestergarne, die aus alten Plastikflaschen, Teppichen und Fischernetzen von Mülldeponien hergestellt werden