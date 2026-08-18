Sport-Leggings mit Handytasche: die Hände immer frei
Von intensiven Läufen bis hin zu hartem Zirkeltraining: Unsere Sport-Leggings mit Handytasche wurden dafür konzipiert, dich bis ins Cooldown zu unterstützen. Dabei sind die Taschen aber nicht nur praktisch fürs Handy – auch andere Essentials wie Karten und Schlüssel können hier verstaut werden. Zudem sind unsere Sport-Leggings mit Tasche auch in verschiedenen Längen erhältlich, von kurzen Cycling-Designs für weniger Abdeckung bis hin zu 7/8-Styles und voller Länge für durchgängigen Tragekomfort.
Wenn du an deinem PB arbeitest, dann ist Schwitzen unerlässlich. Deswegen fertigen wir Nike Sport-Leggings mit Handytaschen aus Stoffen an, die mit unserer einzigartigen Dri-FIT Technologie ausgestattet sind. Diese feuchtigkeitsableitenden Fasern leiten den Schweiß von der Haut ab, damit er schneller verdunstet und du von einem kühlen und angenehmen Tragegefühl profitierst. Gleichzeitig garantieren squatsichere Webungen und Vierwege-Stretch, dass du jede Bewegung selbstbewusst meistern kannst. Wenn du nach Kompressionswirkung suchst, dann schnapp dir ein enganliegendes Modell mit festem Halt – dies hilft beim Schutz deiner Muskeln, damit du bei intensiveren Workouts länger durchpowern kannst.
Abgesehen von Stauraum bieten unsere Fitness-Leggings mit Tasche auch weitere praktische Details: Breite Taillenbünde mit Nähten, die der natürlichen Körperform angepasst wurden, sorgen dafür, dass nichts verrutscht. Zudem sind die Nähte flach gestaltet, um unangenehmes Scheuern zu reduzieren. Du suchst nach einem besonders soften Design? Dann hol dir eine Nike Sport-Leggings mit Tasche, die aus unserem InfinaSmooth-Material gefertigt wurde – das Gewebe fühlt sich unglaublich weich und angenehm kühl auf der Haut an.
Trainings-Leggings mit Taschen sollten aber auch genauso gut aussehen, wie sie sich anfühlen. Deshalb findest du hier eine vielfältige Auswahl an Farben. Achte ebenso auf unseren ikonischen Nike Swoosh, der krönende Abschluss dieser Designs. Und weil das Wichtigste aller Ziele der Umweltschutz ist, verwenden wir in der gesamten Kollektion wiederverwertete Materialien. Hier erwarten dich beispielsweise Garne, die aus alten Plastikflaschen, Teppichen und Fischernetzen hergestellt wurden. Wir recyceln diese Art von Abfall im Rahmen unserer Nike „Move to Zero“-Initiative – unsere Mission, in Sachen Abfall und Emissionen auf Netto-Null zu kommen. Du möchtest mitmachen? Dann wähle eine Nike Sport-Leggings mit Tasche, die mit dem Label „Nachhaltige Materialien“ gekennzeichnet ist.