Laufleggings mit Handytaschen: Profi-Technologie und praktische Details
Ob auf dem Laufband im Gym oder für die Runde durch den Wald: Dank unserer Running-Tights mit Taschen bleiben deine Essentials immer griffbereit. Reißverschlüsse an der Rückseite halten Wertgegenstände sicher, während tiefe Einschubtaschen an den Seiten perfekt sind, um unterwegs das Smartphone zu verstauen. Weiche Stoffe liegen angenehm auf der Haut, während Flatlock-Nähte klare Linien schaffen und Hautirritationen vorbeugen.
Unsere Leggings zum Joggen mit Taschen nutzen die Dri-FIT Technologie, damit du jederzeit kühl und trocken bleibst. Die Mikrofaser-Konstruktion leitet Schweiß von der Haut ab und verteilt ihn über der Oberfläche, wodurch er schneller verdunstet. Der hochwertige Stretch bedeutet, dass der Stoff selbst bei den tiefsten Kniebeugen nicht durchsichtig wird. Zudem unterstützen die Kompressionseigenschaften deine Muskeln bei maximaler Performance und Regeneration. So arbeitest du länger und härter. Wir testen unsere Technologie rigoros, damit sie bis zum Ende jedem Waschgang und Training standhält.
Der Wetterbericht sieht fallende Temperaturen vorher? Ein langes Paar Laufleggings mit Taschen speichert die Wärme optimal. Wird es warm, setze auf einen kurzen oder Capri-Style für mehr Atmungsaktivität. Blockfarben und unübersehbare Muster bieten dir jede Menge Auswahl, während Bünde in Kontrast-Farben und Logos deinem Outfit das gewisse Etwas verleihen.
Unsere Running-Tights mit Taschen sehen nicht nur gut aus, sondern sind auch gut für den Planeten. Im Rahmen der Nike „Move to Zero“-Initiative nutzen wir möglichst viele recycelte Materialien, darunter langlebiges Garn aus alten Plastikflaschen. Hilf uns, unser Abfallaufkommen und unsere CO₂-Emissionen auf null zu bringen und halte Ausschau nach dem Label „Nachhaltige Materialien“.