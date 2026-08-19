Tanz-Shorts: Für Bewegung gemacht
Tanz ganz nach deinem eigenen Rhythmus in unseren flexiblen Tanz-Shorts. Sei es Breakdance, Ballett oder Jazz – in unserer Kollektion findest du deinen idealen Tanz-Buddy. Wähle aus ultragemütlichen Stretch-Styles, die sich an deine Beine schmiegen und Scheuerstellen vorbeugen. Achte auch auf Designs mit Nike Dri-FIT Technologie, die den Schweiß vom Körper ableiten, wodurch er schneller verdunsten kann. Und Shorts, die wirklich alles mitmachen? Die werden aus Stoffen mit InfinaSoft Technologie gefertigt, die sowohl strapazierfähig als auch leichtgewichtig sind und dir gleichzeitig ein extrem weiches Tragegefühl bescheren – sogar, wenn du Kniebeugen machst.
Du möchtest deinen Style auch auf dem Dancefloor ausdrücken? Kein Problem: Wir haben klassische schwarze Tanz-Shorts, neutrale Farbtöne als easy Kombinationspartner und Color-Pops, die definitiv ein Statement setzen. Wenn du nach Hip-Hop-Shorts suchst, sind unsere weiter geschnittenen Cargo-Modelle genau das Richtige für dich. Sie punkten mit vielen praktischen Taschen, in denen du deine Essentials verstaust. Unsere Biker-Shorts heben all deine Bewegungen hervor, während unsere Tanz-Shorts aus French Terry für bequemen Komfort stehen und gleichzeitig für jede Menge Luftzirkulation sorgen. Damit auch beim intensivsten Training alles dort bleibt, wo es hingehört, findest du bei Nike Modelle mit Stretch-Taillenbund und verstellbarem Kordelzug. Und beim Warm-up und Cool-down? Da sorgen Hip-Hop-Shorts mit kuscheliger Fleece-Innenseite für optimales Wohlbefinden.
Fühl dich in den Tanz-Shorts von Nike für Damen und Herren wie ein Profi. Auch an die Details haben wir gedacht – zum Beispiel an seitliche Schlitze für maximale Bewegungsfreiheit beim Tanzen. Zudem kannst du bei uns mit gutem Gewissen shoppen: Im Rahmen unserer „Move to Zero“-Initiative nutzen wir für unsere Produkte recycelte Materialien. Damit haben wir es uns zum Ziel gesetzt, Abfall und Emissionen auf null zu senken. Und das kannst du unterstützen, indem du dich für Artikel entscheidest, die mit dem Label „Nachhaltige Materialien“ gekennzeichnet sind.