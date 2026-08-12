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Ältere Kinder (7–15 Jahre) Kinder Fußball Trikots

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Tottenham Hotspur 2026/27 Stadium Third
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FC Barcelona 2025/26 Stadium Fourth
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Französische Nationalmannschaft 2026 Stadium Away
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Englische Nationalmannschaft 2026 Stadium Home
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Französische Nationalmannschaft 2026 Heimspiel
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Norwegische Nationalmannschaft 2026 Match-Heimtrikot
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FC Barcelona 2026/27 Match Third
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Brasilien 2026 Match Away
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Englische Nationalmannschaft 2026 Match-Heimtrikot
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Türkei 2026 Heimspiel
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Französische Nationalmannschaft 2026 Match-Auswärtstrikot
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Paris Saint-Germain 2025/26 Stadium Third
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Englische Nationalmannschaft 2026 Match-Auswärtstrikot
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Polen 2026 Heimspiel
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Englische Nationalmannschaft 2026 Stadium Away
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USMNT 2026 Stadium Home
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Niederländische Nationalmannschaft 2026 Stadion-Heimtrikot
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FFF 2026 Stadion Goalkeeper
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Niederländische Nationalmannschaft 2026 Match Home
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Englische Nationalmannschaft 2026 Stadium Home
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Französische Nationalmannschaft 2026 Heimspiel
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Norwegische Nationalmannschaft 2026 Match-Heimtrikot
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FC Barcelona 2026/27 Match Third
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Brasilien 2026 Match Away
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FC Barcelona 2025/26 Stadium Third
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FC Barcelona 2025/26 Stadium Third
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AFC Richmond 2026 Stadium Home
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Englische Nationalmannschaft 2026 Match-Heimtrikot
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Brasilianische Nationalmannschaft 2026 Stadion-Heimtrikot
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Norwegen 2026 Stadion Third
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Norwegen 2026 Stadion Third
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Kroatien 2026 Heimspiel
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Norwegische Nationalmannschaft 2026 Stadium Away
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Norwegische Nationalmannschaft 2026 Stadium Away
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Türkei 2026 Heimspiel
Türkei 2026 Heimspiel Nike Replika-Fußballtrikot mit Dri-FIT-Technologie (ältere Kinder)
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Französische Nationalmannschaft 2026 Match-Auswärtstrikot
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FC Barcelona 2026/27 Stadium Goalkeeper Away
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Paris Saint-Germain 2025/26 Stadium Third
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Nike Dri-FIT Total 90 Replika-Fußballtrikot (ältere Kinder)
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Englische Nationalmannschaft 2026 Match-Auswärtstrikot
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Polen 2026 Heimspiel
Polen 2026 Heimspiel Nike Replika-Fußballtrikot mit Dri-FIT-Technologie (ältere Kinder)
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Polen 2026 Heimspiel
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Englische Nationalmannschaft 2026 Stadium Away
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Türkei 2026 Auswärtsspiel
Türkei 2026 Auswärtsspiel Nike Dri-FIT Replika-Fußballtrikot für Herren
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USMNT 2026 Stadium Home
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Niederländische Nationalmannschaft 2026 Stadion-Heimtrikot
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FFF 2026 Stadion Goalkeeper
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Niederländische Nationalmannschaft 2026 Match Home
Niederländische Nationalmannschaft 2026 Match Home Nike Aero-FIT Fußballtrikot (ältere Kinder)
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