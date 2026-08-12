Kleidung für Teenager:innen & Jugendliche

Nike Miler
Nike Miler Repel-Laufjacke für ältere Kinder
Recyclingmaterialien
Nike Miler
Repel-Laufjacke für ältere Kinder
54,99 €
Nike Mavn
Nike Mavn Leggings mit hoher Taille für Mädchen
Nike Mavn
Leggings mit hoher Taille für Mädchen
74,99 €
Nike Mavn
Nike Mavn Geripptes Longsleeve mit Dri-FIT-Technologie für Mädchen
Recyclingmaterialien
Nike Mavn
Geripptes Longsleeve mit Dri-FIT-Technologie für Mädchen
44,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear Dri-FIT Trainingsanzug (ältere Kinder)
Recyclingmaterialien
Nike Sportswear
Dri-FIT Trainingsanzug (ältere Kinder)
59,99 €
Nike DNA
Nike DNA Basketballshorts für ältere Kinder (ca- 13 cm)
Bestseller
Nike DNA
Basketballshorts für ältere Kinder (ca- 13 cm)
39,99 €
Nike Sportswear All Day Play
Nike Sportswear All Day Play Therma-FIT-Puffer-Jacke mit weiter Passform (ältere Kinder)
+1
Bestseller
Nike Sportswear All Day Play
Therma-FIT-Puffer-Jacke mit weiter Passform (ältere Kinder)
84,99 €
Nike Sportswear Tech Fleece
Nike Sportswear Tech Fleece Kapuzenjacke für ältere Kinder
+4
Bestseller
Nike Sportswear Tech Fleece
Kapuzenjacke für ältere Kinder
79,99 €
Nike Pro
Nike Pro Shorts (Mädchen, ca. 12,5 cm)
Recyclingmaterialien
Nike Pro
Shorts (Mädchen, ca. 12,5 cm)
27,99 €
Nike Sportswear Tech Fleece
Nike Sportswear Tech Fleece Hose mit offenem Saum für ältere Kinder (Jungen)
Nike Sportswear Tech Fleece
Hose mit offenem Saum für ältere Kinder (Jungen)
69,99 €
Nike Multi
Nike Multi Gewebte Dri-FIT-Shorts für ältere Kinder (Jungen)
Bestseller
Nike Multi
Gewebte Dri-FIT-Shorts für ältere Kinder (Jungen)
22,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear T-Shirt (ältere Kinder)
Nike Sportswear
T-Shirt (ältere Kinder)
22,99 €
Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club French-Terry-Shorts für ältere Kinder
Nike Sportswear Club
French-Terry-Shorts für ältere Kinder
37,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear Oversize-T-Shirt (ältere Kinder)
Nike Sportswear
Oversize-T-Shirt (ältere Kinder)
22,99 €
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT 2-in-1-Shorts (ältere Kinder, Mädchen)
Bestseller
Nike Pro
Dri-FIT 2-in-1-Shorts (ältere Kinder, Mädchen)
37,99 €
Jordan
Jordan Tie Dye Jumpman T-Shirt (ältere Kinder)
Frisch eingetroffen
Jordan
Tie Dye Jumpman T-Shirt (ältere Kinder)
24,99 €
Nike Pro
Nike Pro Shorts (Mädchen)
Bestseller
Nike Pro
Shorts (Mädchen)
27,99 €
Nike
Nike Fußball-T-Shirt für ältere Kinder
Nike
Fußball-T-Shirt für ältere Kinder
19,99 €
Nike Pro Leak Protection: Periodensichere
Nike Pro Leak Protection: Periodensichere Dri-FIT-Shorts für ältere Kinder
Recyclingmaterialien
Nike Pro Leak Protection: Periodensichere
Dri-FIT-Shorts für ältere Kinder
34,99 €
Nike Pro Dri-FIT
Nike Pro Dri-FIT Leggings für ältere Kinder (Mädchen)
+1
Bestseller
Nike Pro Dri-FIT
Leggings für ältere Kinder (Mädchen)
37,99 €
FC Barcelona 2026/27 Stadium Away
FC Barcelona 2026/27 Stadium Away Kobe Replika-Fußballtrikot mit Dri-FIT-Technologie (ältere Kinder)
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Recyclingmaterialien
FC Barcelona 2026/27 Stadium Away
Kobe Replika-Fußballtrikot mit Dri-FIT-Technologie (ältere Kinder)
84,99 €
FC Barcelona 2026/27 Stadium Home
FC Barcelona 2026/27 Stadium Home Nike Dri-FIT Replika-Fußballtrikot (ältere Kinder)
Personalisieren
Bestseller
FC Barcelona 2026/27 Stadium Home
Nike Dri-FIT Replika-Fußballtrikot (ältere Kinder)
84,99 €
FC Barcelona 2026/27 Heimspiel
FC Barcelona 2026/27 Heimspiel Nike Aero-FIT Authentic Fußballtrikot (ältere Kinder)
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Recyclingmaterialien
FC Barcelona 2026/27 Heimspiel
Nike Aero-FIT Authentic Fußballtrikot (ältere Kinder)
139,99 €
Nike Pro
Nike Pro Dri-Fit Shorts (ca. 7,5 cm) für ältere Kinder (Mädchen)
Recyclingmaterialien
Nike Pro
Dri-Fit Shorts (ca. 7,5 cm) für ältere Kinder (Mädchen)
34,99 €
Nike Swim Breaker Essential
Nike Swim Breaker Essential Volley-Shorts mit integriertem Slip (jüngere Kinder, Jungen, ca. 10 cm)
Bestseller
Nike Swim Breaker Essential
Volley-Shorts mit integriertem Slip (jüngere Kinder, Jungen, ca. 10 cm)
27,99 €

Kleidung für Jugendliche: perfekt für Sport und Alltag

Ob Sportunterricht oder Wochenendprogramm: Mit unserer Kleidung für Teenager:innen sind ältere Kinder für jede Aktivität bereit. Entdecke vielseitige Pieces, die sich perfekt für Warm-up, Cooldown und alles dazwischen eignen. Sie punkten mit leicht kombinierbaren Schichten, weichen Materialien und Passformen, die volle Bewegungsfreiheit garantieren.


Achte besonders auf unsere Kleidung für Jugendliche mit Nike Dri-FIT Technologie. Das bewährte Material leitet Schweiß von der Haut weg und unterstützt eine schnelle Verdunstung – für ein frisches, angenehmes Tragegefühl. Wenn das Wetter umschlägt, schützen wasserabweisende Beschichtungen vor leichtem Regen, während UV-Schutz bei Outdoor-Aktivitäten zusätzlichen Schutz bietet. Gleichzeitig liefern Styles aus Nike Tech Fleece leichte Wärme, ohne aufzutragen. Club Fleece und French Terry fühlen sich außen glatt und innen weich an – perfekt für den Alltag.


Wir bei Nike wissen, dass Teenager:innen-Kleidung mit ihren sich ständig ändernden Plänen mithalten muss. Deshalb gibt es bei uns Standard-Passformen für einen klassischen Look, Oversize-Silhouetten für extra Platz, schmale Passformen für einfaches Layering und gewebte Styles für maximale Strapazierfähigkeit. Cargohosen, Jogginghosen mit offenem Saum und Trainingsshorts sind ideal, wenn die Beine viel Platz zum Strecken, Sprinten und Relaxen brauchen. Checke unsere Hoodies mit durchgehendem Reißverschluss und Trainingsjacken, die Teenies bei Temperaturschwankungen vom frühen Start bis zum späten Abend begleiten. Wenn sie Performance-Pieces mit Basics kombinieren, sind ältere Kids nicht nur für den Sport, sondern auch für Schule, Reisen und Freizeit optimal angezogen. Und mit atmungsaktiven Materialien, sicheren Taschen, gerippten Bündchen und verstellbaren Taillenbünden fügt sich jedes Teil ganz selbstverständlich in die tägliche Outfit-Rotation ein.


Mit Move to Zero wollen wir bei Nike unseren CO₂-Ausstoß und den Abfall auf null reduzieren, um die Zukunft des Sports zu sichern. Du willst Teil dieser Mission sein? Dann entscheide dich für Kleidung für Jugendliche mit dem Label „Nachhaltige Materialien“. Das bedeutet, dass unsere Kleidung zu mindestens 50 % aus Recyclingmaterial besteht. Dazu nutzen wir beispielsweise Polyestergarne, die aus alten Plastikflaschen, Teppichen und Fischernetzen von Mülldeponien hergestellt werden.