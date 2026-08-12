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Hoodies & Pullover für Teenager

Nike Sportswear Tech Fleece
Nike Sportswear Tech Fleece Kapuzenjacke für ältere Kinder
+4
Nike Sportswear Tech Fleece
Kapuzenjacke für ältere Kinder
79,99 €
Jordan Brooklyn Fleece
Jordan Brooklyn Fleece Kapuzenjacke für ältere Kinder
Frisch eingetroffen
Jordan Brooklyn Fleece
Kapuzenjacke für ältere Kinder
54,99 €
Nike Sportswear Studio
Nike Sportswear Studio Oversize-Sweatshirt mit Rundhalsausschnitt für ältere Kinder (Mädchen)
Nike Sportswear Studio
Oversize-Sweatshirt mit Rundhalsausschnitt für ältere Kinder (Mädchen)
39,99 €
Nike Sportswear Studio Fleece
Nike Sportswear Studio Fleece Oversize-Hoodie (Mädchen)
Nike Sportswear Studio Fleece
Oversize-Hoodie (Mädchen)
44,99 €
Nike Sportswear Studio Fleece
Nike Sportswear Studio Fleece Oversize-Kapuzenjacke für ältere Kinder (Mädchen)
+1
Nike Sportswear Studio Fleece
Oversize-Kapuzenjacke für ältere Kinder (Mädchen)
44,99 €
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Sweatshirt für ältere Kinder
+2
Nike Sportswear Club Fleece
Sweatshirt für ältere Kinder
39,99 €
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Kapuzenjacke für ältere Kinder
Nike Sportswear Club Fleece
Kapuzenjacke für ältere Kinder
49,99 €
Nike Sportswear Studio
Nike Sportswear Studio Fleece-Sweatshirt mit Rundhalsausschnitt und kastiger Passform (Mädchen)
Nike Sportswear Studio
Fleece-Sweatshirt mit Rundhalsausschnitt und kastiger Passform (Mädchen)
39,99 €
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Oversize-Hoodie für ältere Kinder
Nike Sportswear Club Fleece
Oversize-Hoodie für ältere Kinder
49,99 €
Nike Sportswear Athletic
Nike Sportswear Athletic Oversize-Hoodie für ältere Kinder (Jungen)
Frisch eingetroffen
Nike Sportswear Athletic
Oversize-Hoodie für ältere Kinder (Jungen)
54,99 €
Paris Saint-Germain Club
Paris Saint-Germain Club Nike Fußball-Hoodie für ältere Kinder (Jungen)
Paris Saint-Germain Club
Nike Fußball-Hoodie für ältere Kinder (Jungen)
49,99 €
Nike Pro Fleece
Nike Pro Fleece Dri-FIT-Kapuzenjacke (ältere Kinder) (Mädchen)
+3
Nike Pro Fleece
Dri-FIT-Kapuzenjacke (ältere Kinder) (Mädchen)
49,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear Oversize-Hoodie für ältere Kinder (Jungen)
Nike Sportswear
Oversize-Hoodie für ältere Kinder (Jungen)
54,99 €
Jordan
Jordan Jumbo Jumpman Fleece-Pullover-Hoodie (ältere Kinder)
Jordan
Jumbo Jumpman Fleece-Pullover-Hoodie (ältere Kinder)
44,99 €
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Hoodie für ältere Kinder
+8
Nike Sportswear Club Fleece
Hoodie für ältere Kinder
44,99 €
Jordan Brooklyn Fleece
Jordan Brooklyn Fleece Hoodie (ältere Kinder)
Jordan Brooklyn Fleece
Hoodie (ältere Kinder)
49,99 €
Nike Sportswear Tech Fleece
Nike Sportswear Tech Fleece Hoodie mit durchgehendem Reißverschluss (Mädchen)
Nike Sportswear Tech Fleece
Hoodie mit durchgehendem Reißverschluss (Mädchen)
79,99 €
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT Fleece Hoodie (ältere Kinder, Jungen)
Recyclingmaterialien
Nike Pro
Dri-FIT Fleece Hoodie (ältere Kinder, Jungen)
54,99 €
Nike Sportswear Studio Fleece
Nike Sportswear Studio Fleece Extragroßes Oberteil mit Viertelreißverschluss für ältere Kinder (Mädchen)
Nike Sportswear Studio Fleece
Extragroßes Oberteil mit Viertelreißverschluss für ältere Kinder (Mädchen)
44,99 €
Kobe
Kobe Dri-FIT Pullover Basketball-Hoodie (ältere Kinder)
Recyclingmaterialien
Kobe
Dri-FIT Pullover Basketball-Hoodie (ältere Kinder)
59,99 €
Nike Studio Fleece Lightweight
Nike Studio Fleece Lightweight Oversize-Rundhalsshirt mit Grafik (ältere Kinder, Mädchen)
Nike Studio Fleece Lightweight
Oversize-Rundhalsshirt mit Grafik (ältere Kinder, Mädchen)
49,99 €
Jordan
Jordan Brooklyn Realtree Fleece-Hoodie (ältere Kinder)
Jordan
Brooklyn Realtree Fleece-Hoodie (ältere Kinder)
64,99 €
FC Barcelona Tech Fleece
FC Barcelona Tech Fleece Nike Fußball-Kapuzenjacke mit durchgehendem Reißverschluss für ältere Kinder (Jungen)
FC Barcelona Tech Fleece
Nike Fußball-Kapuzenjacke mit durchgehendem Reißverschluss für ältere Kinder (Jungen)
94,99 €
Paris Saint-Germain Home City Side
Paris Saint-Germain Home City Side Nike Fleece-Fußball-Hoodie (ältere Kinder)
Paris Saint-Germain Home City Side
Nike Fleece-Fußball-Hoodie (ältere Kinder)
59,99 €

Pullover & Hoodies für Teenager: kuschelig, bequem, ikonisch

Ob in der Schule oder beim Chillen: Unsere Pullover für Teenager sind zum Wohlfühlen da. Dank lockerer Silhouetten und flauschiger Materialien, die jede Bewegung unterstützen, sind alle Modelle auch perfekte Layering-Pieces. Ein neuer Lieblingspulli, der zum eigenen Stil passt, ist aufgrund der großen Auswahl an Farben und Prints schnell gefunden – nicht zu vergessen der ikonische Nike Swoosh, der das obligatorische Qualitäts-Statement setzt. Achte auf Hoodies mit Kordelzug an der Kapuze – sie lässt sich damit leicht verstellen, um eine individuelle Passform zu ermöglichen.


Schau dir auch unsere Hoodies für Jugendliche an, die bei Kälte mit unserer innovativen Therma-FIT Technologie punkten. Das smarte, aber nicht besonders schwere Material speichert die natürliche Körperwärme zwischen den Fasern. Außerdem sind unsere Materialien sowohl weich als auch flexibel, sodass sich zukünftige Sportstars uneingeschränkt bewegen können und sich dabei großartig fühlen.


Bei wechselhaftem Wetter lassen sich Oberteile mit Reißverschluss leicht überziehen bzw. einfach wieder öffnen, um überschüssige Wärme loszuwerden. Die Taschen unserer Hoodies für Teenager sind natürlich besonders praktisch. Man kann darin nicht nur wichtige Dinge griffbereit verstauen, sondern auch die Hände wärmen, wenn es kalt wird. Die ultraleichtgewichtigen Sweatshirts punkten vor allem beim Training: Sie halten schön warm und sind dennoch kein Hindernis für sportliche Aktivitäten.


Mit Move to Zero wollen wir den CO₂-Ausstoß und den Abfall auf null reduzieren, um die Zukunft des Sports zu sichern. Möchtest du uns dabei unterstützen? Dann achte beim Kauf von Sweatshirts für Teenager auf das Label „Nachhaltige Materialien“. Das bedeutet, dass unsere Bekleidung zu mindestens 50 % aus Recyclingmaterial besteht. Dazu nutzen wir beispielsweise Polyestergarne, die aus alten Plastikflaschen, Teppichen und Fischernetzen von Mülldeponien hergestellt werden.