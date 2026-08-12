Pullover & Hoodies für Teenager: kuschelig, bequem, ikonisch
Ob in der Schule oder beim Chillen: Unsere Pullover für Teenager sind zum Wohlfühlen da. Dank lockerer Silhouetten und flauschiger Materialien, die jede Bewegung unterstützen, sind alle Modelle auch perfekte Layering-Pieces. Ein neuer Lieblingspulli, der zum eigenen Stil passt, ist aufgrund der großen Auswahl an Farben und Prints schnell gefunden – nicht zu vergessen der ikonische Nike Swoosh, der das obligatorische Qualitäts-Statement setzt. Achte auf Hoodies mit Kordelzug an der Kapuze – sie lässt sich damit leicht verstellen, um eine individuelle Passform zu ermöglichen.
Schau dir auch unsere Hoodies für Jugendliche an, die bei Kälte mit unserer innovativen Therma-FIT Technologie punkten. Das smarte, aber nicht besonders schwere Material speichert die natürliche Körperwärme zwischen den Fasern. Außerdem sind unsere Materialien sowohl weich als auch flexibel, sodass sich zukünftige Sportstars uneingeschränkt bewegen können und sich dabei großartig fühlen.
Bei wechselhaftem Wetter lassen sich Oberteile mit Reißverschluss leicht überziehen bzw. einfach wieder öffnen, um überschüssige Wärme loszuwerden. Die Taschen unserer Hoodies für Teenager sind natürlich besonders praktisch. Man kann darin nicht nur wichtige Dinge griffbereit verstauen, sondern auch die Hände wärmen, wenn es kalt wird. Die ultraleichtgewichtigen Sweatshirts punkten vor allem beim Training: Sie halten schön warm und sind dennoch kein Hindernis für sportliche Aktivitäten.
Mit Move to Zero wollen wir den CO₂-Ausstoß und den Abfall auf null reduzieren, um die Zukunft des Sports zu sichern. Möchtest du uns dabei unterstützen? Dann achte beim Kauf von Sweatshirts für Teenager auf das Label „Nachhaltige Materialien“. Das bedeutet, dass unsere Bekleidung zu mindestens 50 % aus Recyclingmaterial besteht. Dazu nutzen wir beispielsweise Polyestergarne, die aus alten Plastikflaschen, Teppichen und Fischernetzen von Mülldeponien hergestellt werden.