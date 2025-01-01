Bademode für Kinder: für volles Potenzial
Von den allerersten Schwimmversuchen bis hin zu Podiumsplätzen – unsere Badebekleidung für Kinder sorgt für optimale Unterstützung im Wasser. Die Nike Badeanzüge für Kinder sind aus strapazierfähigen Materialien gefertigt, die nicht nur gut aussehen, sondern auch dauerhaft chlorbeständig sind. Achte auf zusätzlichen Stretchanteil im Stoff, damit sich die Bademode für Kinder flexibel den Bewegungen der Kleinen anpasst und ihre Form behält.
Weil sich junge Athletinnen und Athleten beim Training wohl und selbstbewusst fühlen sollen, entwerfen wir unsere Kleidung zum Schwimmen für Kinder in optimalen Passformen, die eine solide Abdeckung bieten. Bei uns findest du je nach Vorliebe eine Auswahl an Ausschnitten sowie praktische Träger und Rückendesigns, mit denen weder beim Schwimmen, Wenden noch Tauchen etwas verrutscht. Durchgehend gefütterte Modelle bieten zusätzlichen Halt und Selbstvertrauen.
Wir bei Nike sind der Meinung, dass junge Sportlerinnen und Sportler Bekleidung in Profiqualität verdienen, mit der sie ihre Fähigkeiten verbessern können. Zukünftige Schwimmstars werden Bademode für Kinder mit cleanen, stromlinienförmigen Schnitten zu schätzen wissen, die den Widerstand im Wasser verringern. Elastische Abschlüsse und praktische, innenliegende Kordelzüge sorgen für einen sicheren Sitz und volle Konzentration aufs Training. Und weil Komfort das A und O beim Schwimmen ist, findest du bei uns flache Nähte, die vor Reibung schützen.
Sportbekleidung sollte nicht nur gut sitzen, sondern auch gut aussehen. Deshalb gibt es unsere Kinder-Badeanzüge in verschiedenen Farben und mit unterschiedlichen Motiven, die zu jedem Stil passen. Schlichte schwarze Designs sind unkompliziert, während Kinder in auffälligen Farben beim Training und bei Wettkämpfen gut zu sehen sind. Achte auf den kultigen Nike Swoosh, der unserer Badebekleidung den authentischen Stempel aufdrückt – von durchgehenden Logo-Designs bis zu dezenten Aufnähern auf der Brust.