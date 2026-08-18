- Einkaufs-GuideJetzt kaufen: Die beste Laufausrüstung für den Winter von Nike
- Einkaufs-GuideWorauf es bei Laufschuhen für den Winter ankommt
- Einkaufs-GuideWas du bei Outdoor-Workouts im Winter tragen solltest
- Einkaufs-GuideDie beste Nike Wanderausrüstung für den Winter
- Einkaufs-GuideMit der richtigen Ausrüstung der Kälte davonlaufen
Winter-Laufschuhe: Schutz von A bis Z
Egal, ob du an Trail-Läufen teilnehmen oder nur auf dem Laufband trainieren willst: Nike Laufschuhe für den Winter halten die Kälte in Schach. High-Performance-Materialien lassen die Körperwärme nicht entweichen, sodass du in unseren wetterfesten Modellen selbst bei Eiseskälte stets warme Füße hast. Wir waren außerdem das erste Sportswear-Unternehmen, das für das Obermaterial von Laufschuhen innovatives GORE-TEX Gewebe verarbeitet hat – und wir setzen es nach wie vor ein, denn das Mesh-ähnliche Material gewährleistet trockene Füße und Atmungsaktivität zugleich.
Nike Trail-Running-Schuhe für den Winter unterscheiden sich von „normalen“ Laufschuhen vor allem in puncto Traktion: Das für die Außensohle verwendete Gummi ist zäher und die Noppen sind tiefer, wodurch sich die Rutschgefahr bei schlechtem Wetter verringert. Hinzu kommt das nach dem Vorbild von Winterreifen konstruierte Nike Storm Tread-Traktionsmuster. Schlaglöcher und Pfützen verlieren ihren Schrecken, denn Mikro-Kerben sorgen für Grip auf der Straße, wobei die multidirektionalen Formen das Wasser abweisen. So hat die Sohle also immer direkten Kontakt zum Asphalt und bietet dir eine zuverlässige Traktion. Übrigens: Gerade in der dunklen Jahreszeit sorgen Modelle mit reflektierenden Details dafür, dass du besser gesehen wirst. Außerdem haben wir auffällige Winter-Laufschuhe mit leuchtenden Farbakzenten im Sortiment – die idealen Gegenspieler für trübes Wetter.
Maximale Wärme spendet dir ein Winter-Runningschuh mit Fleece-Innenfutter. Dank effizienter Dämpfung läufst du damit wie auf Wolken, und sei der Trail auch noch so steinig. Oder ist dir eine ausgeprägte Federung lieber? Designs mit ZoomX Schaumstoff bieten dir zusätzliche Schichten für lange Laufstrecken. Viele Nike Modelle sind auch mit einer Carbonfaserplatte versehen, die dir ein dynamisches Laufgefühl schenkt. Wenn du noch mehr Rückfederung möchtest, greift zu einem Winter-Laufschuh mit ReactX Schaumstoff, der im Vergleich zum Nike React Schaumstoff mit einer um 13 % höheren Energierückgabe punkten kann. Aufgrund des innovativen Herstellungsverfahrens wird bei der Produktion auch weniger CO₂ ausgestoßen – ein wichtiger Beitrag für die „Move to Zero“-Kampagne von Nike, mit der wir unseren CO₂-Ausstoß und Abfallmengen unternehmensweit auf null reduzieren wollen.