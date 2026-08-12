Laufaccessoires für den Winter: gib der Kälte Kontra
Mit unserer Winterlaufausrüstung haben tiefe Temperaturen keine Chance. Ob Asphalt oder Trail: Bei uns findest du alles Nötige, um deine Ziele zu übertreffen. Halte deine Hände in einem Paar unserer Handschuhe angenehm warm. Das leichte Gewebe speichert die natürliche Wärme deines Körpers – und das ganz ohne sperriges Volumen. Dank Finger, die mit Touchscreens kompatibel sind, und einer strukturierten Handfläche nutzt du dein Gerät, ohne dass dich etwas aus dem Schritt bringt. Halte Ausschau nach Designs mit der Nike Dri-FIT Technologie, die Schweiß von der Haut an die Stoffoberfläche ableitet und schneller verdunsten lässt. Das Ergebnis? Tragekomfort vom ersten bis zum letzten Kilometer.
Outdoor-Training bedeutet nicht, dass du rauem Wetter ausgesetzt sein musst. Unsere Laufaccessoires für den Winter halten Wind und Regen in Schach, damit du warm und bequem bleibst. Entdecke hohe Socken, die deine Knöchel schützen. Und Ärmlinge zum Hineinschlüpfen, die du perfekt unter deinem Top anziehen kannst. An den kältesten Tagen greifst du hingegen zu einem Halswärmer mit der Nike Therma-FIT Technologie, die deine natürliche Körpertemperatur reguliert. So wird dir unterwegs weder zu kalt noch zu warm.
Mit Move to Zero wollen wir unseren CO₂-Ausstoß und den Abfall auf null reduzieren, um die Zukunft des Sports zu sichern. Geh den Weg mit uns und shoppe Laufausrüstung für den Winter mit dem Label „Nachhaltige Materialien“. Das bedeutet, dass unsere Bekleidung zu mindestens 50 % aus Recyclingmaterial besteht. Dazu nutzen wir beispielsweise Polyestergarne, die aus alten Plastikflaschen, Teppichen und Fischernetzen von Mülldeponien hergestellt werden.