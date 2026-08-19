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Sweatshirts & Hoodies für den Winter

Nike Therma
Nike Therma Therma-FIT Fitness-Oberteil mit durchgehendem Reißverschluss für Herren
Recyclingmaterialien
Nike Therma
Therma-FIT Fitness-Oberteil mit durchgehendem Reißverschluss für Herren
74,99 €
Nike Sportswear Tech Fleece
Nike Sportswear Tech Fleece Kapuzenjacke für ältere Kinder
Bestseller
Nike Sportswear Tech Fleece
Kapuzenjacke für ältere Kinder
79,99 €
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Kapuzenjacke für ältere Kinder
Nike Sportswear Club Fleece
Kapuzenjacke für ältere Kinder
49,99 €
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Sweatshirt für ältere Kinder
Nike Sportswear Club Fleece
Sweatshirt für ältere Kinder
39,99 €
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Herren-Hoodie mit durchgehendem Reißverschluss
Nike Sportswear Club Fleece
Herren-Hoodie mit durchgehendem Reißverschluss
69,99 €
Nike Solo Swoosh
Nike Solo Swoosh Fleece-Kapuzenjacke für Herren
Nike Solo Swoosh
Fleece-Kapuzenjacke für Herren
109,99 €
Nike Pro
Nike Pro Fleecehoodie mit Therma-FIT-Technologie (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Pro
Fleecehoodie mit Therma-FIT-Technologie (Damen)
89,99 €
Nike Tech
Nike Tech Windrunner-Fleecejacke mit durchgehendem Reißverschluss und Color-Block-Design (Herren)
+2
Recyclingmaterialien
Nike Tech
Windrunner-Fleecejacke mit durchgehendem Reißverschluss und Color-Block-Design (Herren)
129,99 €
Nike Solo Swoosh
Nike Solo Swoosh Hoodie (Herren)
Nike Solo Swoosh
Hoodie (Herren)
99,99 €
Jordan Brooklyn Fleece
Jordan Brooklyn Fleece Oversized Kapuzenjacke (Herren)
Jordan Brooklyn Fleece
Oversized Kapuzenjacke (Herren)
79,99 €
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Nike 24.7 ImpossiblySoft Dri-FIT Rundhalsshirt (Herren)
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Dri-FIT Rundhalsshirt (Herren)
94,99 €
Nike Sportswear Tech Fleece
Nike Sportswear Tech Fleece Hoodie mit durchgehendem Reißverschluss (Mädchen)
Nike Sportswear Tech Fleece
Hoodie mit durchgehendem Reißverschluss (Mädchen)
79,99 €
Nike Sportswear Tech Fleece
Nike Sportswear Tech Fleece Kapuzenjacke mit reflektierenden Akzenten (ältere Kinder)
Nike Sportswear Tech Fleece
Kapuzenjacke mit reflektierenden Akzenten (ältere Kinder)
89,99 €
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Hoodie für ältere Kinder
Nike Sportswear Club Fleece
Hoodie für ältere Kinder
44,99 €
Nike Solo Swoosh
Nike Solo Swoosh Fleece-Oberteil mit Viertelreißverschluss (Herren)
Nike Solo Swoosh
Fleece-Oberteil mit Viertelreißverschluss (Herren)
89,99 €
Nike Solo Swoosh
Nike Solo Swoosh Fleece-Rundhalsshirt für Herren
Nike Solo Swoosh
Fleece-Rundhalsshirt für Herren
94,99 €
ACG Canwell Glacier
ACG Canwell Glacier Therma-FIT-ADV-Jacke mit durchgehendem Reißverschluss (Damen)
Recyclingmaterialien
ACG Canwell Glacier
Therma-FIT-ADV-Jacke mit durchgehendem Reißverschluss (Damen)
199,99 €
Nike Primary NanoKnit
Nike Primary NanoKnit Performance-Kapuzenjacke mit Dri-FIT-Technologie und UV-Schutz für Herren
Recyclingmaterialien
Nike Primary NanoKnit
Performance-Kapuzenjacke mit Dri-FIT-Technologie und UV-Schutz für Herren
84,99 €
Nike Primary NanoKnit
Nike Primary NanoKnit Performance-Hoodie mit Dri-FIT-Technologie und UV-Schutz für Herren
Recyclingmaterialien
Nike Primary NanoKnit
Performance-Hoodie mit Dri-FIT-Technologie und UV-Schutz für Herren
79,99 €
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Nike 24.7 ImpossiblySoft Oberteil mit Dri-FIT-Technologie und Halbreißverschluss (Herren)
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Oberteil mit Dri-FIT-Technologie und Halbreißverschluss (Herren)
119,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear Fleece-Longsleeve (ältere Kinder, Mädchen)
Recyclingmaterialien
Nike Sportswear
Fleece-Longsleeve (ältere Kinder, Mädchen)
54,99 €
Jordan Flight Fleece
Jordan Flight Fleece Hoodie (Herren)
Jordan Flight Fleece
Hoodie (Herren)
89,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear Fleece-Longsleeve (ältere Kinder, Mädchen)
Recyclingmaterialien
Nike Sportswear
Fleece-Longsleeve (ältere Kinder, Mädchen)
54,99 €
Nike Pro
Nike Pro Mid-Layer Trainings-Hoodie mit Dri-FIT-Technologie (Herren)
Nike Pro
Mid-Layer Trainings-Hoodie mit Dri-FIT-Technologie (Herren)
30 % Rabatt

Winter-Hoodies: Körperwärme auf Vorrat

Pack dich warm ein und genieße den Komfort unserer Sweatshirts und Hoodies für den Winter. Unsere Nike Therma-FIT Technologie mit doppelt gebürstetem Mikrofaser-Fleece nutzt deine natürliche Körperwärme, um dich warmzuhalten, ohne aufzutragen. So entstehen leichtgewichtige, kuschelige Modelle, in denen du dein Training fortsetzen kannst, egal, wie kalt es wird.


Die besten Designs erkennt man daran, dass Form und Funktion aufeinander abgestimmt sind. Vom Freizeit-Outfit bis zur windfesten Sportswear findest du bei Nike eine Vielzahl an warmen Hoodies, die hier voll ins Schwarze treffen. Lässige Modelle mit halblangem Reißverschluss sind ideal für Läufe im Freien, da sich die Luftzufuhr leicht regulieren lässt. Willst du vor allem Smartphone und Wertsachen unterwegs sicher verstauen, wähle ein Modell mit integrierten Taschen.


Den maximalen Kuschelfaktor bietet dir ein Nike Winter-Hoodie aus softem Fleece, das kaltem Wind Paroli bietet. Warme Hoodies mit Rippstrick-Bündchen in klassischem Schwarz, Grau oder Marineblau sind die idealen Basics für den Alltag. Wer raffiniertere Looks bevorzugt, greift zu grafischen Prints und leuchtenden Farbtönen, gepaart mit dem aufgestickten Nike Swoosh für das kultige Statement-Finish.


Komfort rund um die Uhr ist genau dein Ding? Dann wirst du unser Tech Fleece lieben – ein innovatives, strapazierfähiges Material, das bei der Herstellung von leichtgewichtiger Winterbekleidung schon viel Pionierarbeit geleistet hat und immer noch zum Einsatz kommt. Doch unser neuestes High-Performance-Material, Nike Forward, macht bei warmen Hoodies einen ebenso guten Job. Dieses hypermoderne Material besteht aus ultradünnem Nadelgewebe und bietet dir maximale Luftzirkulation, während es dich gleichzeitig schön warm hält.


Übrigens: Im Vergleich zu herkömmlichem Strick-Fleece wird bei der Produktion von Nike Forward durchschnittlich 75 % weniger CO₂ ausgestoßen – ein wichtiger Beitrag für die „Move to Zero“-Kampagne von Nike, die darauf abzielt, CO₂-Ausstoß und Abfallmengen unternehmensweit auf null zu senken. Natürlich findest du noch andere nachhaltige Materialien im Sortiment, darunter Recycling-Polyester, dessen Garn aus recycelten Plastikflaschen gesponnen wurde. Achte beim Kauf von Nike Winter-Hoodies auf das Label „Nachhaltige Materialien“ – so kannst du einen wertvollen Beitrag zum Umweltschutz leisten.