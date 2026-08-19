Winter-Hoodies: Körperwärme auf Vorrat
Pack dich warm ein und genieße den Komfort unserer Sweatshirts und Hoodies für den Winter. Unsere Nike Therma-FIT Technologie mit doppelt gebürstetem Mikrofaser-Fleece nutzt deine natürliche Körperwärme, um dich warmzuhalten, ohne aufzutragen. So entstehen leichtgewichtige, kuschelige Modelle, in denen du dein Training fortsetzen kannst, egal, wie kalt es wird.
Die besten Designs erkennt man daran, dass Form und Funktion aufeinander abgestimmt sind. Vom Freizeit-Outfit bis zur windfesten Sportswear findest du bei Nike eine Vielzahl an warmen Hoodies, die hier voll ins Schwarze treffen. Lässige Modelle mit halblangem Reißverschluss sind ideal für Läufe im Freien, da sich die Luftzufuhr leicht regulieren lässt. Willst du vor allem Smartphone und Wertsachen unterwegs sicher verstauen, wähle ein Modell mit integrierten Taschen.
Den maximalen Kuschelfaktor bietet dir ein Nike Winter-Hoodie aus softem Fleece, das kaltem Wind Paroli bietet. Warme Hoodies mit Rippstrick-Bündchen in klassischem Schwarz, Grau oder Marineblau sind die idealen Basics für den Alltag. Wer raffiniertere Looks bevorzugt, greift zu grafischen Prints und leuchtenden Farbtönen, gepaart mit dem aufgestickten Nike Swoosh für das kultige Statement-Finish.
Komfort rund um die Uhr ist genau dein Ding? Dann wirst du unser Tech Fleece lieben – ein innovatives, strapazierfähiges Material, das bei der Herstellung von leichtgewichtiger Winterbekleidung schon viel Pionierarbeit geleistet hat und immer noch zum Einsatz kommt. Doch unser neuestes High-Performance-Material, Nike Forward, macht bei warmen Hoodies einen ebenso guten Job. Dieses hypermoderne Material besteht aus ultradünnem Nadelgewebe und bietet dir maximale Luftzirkulation, während es dich gleichzeitig schön warm hält.
Übrigens: Im Vergleich zu herkömmlichem Strick-Fleece wird bei der Produktion von Nike Forward durchschnittlich 75 % weniger CO₂ ausgestoßen – ein wichtiger Beitrag für die „Move to Zero“-Kampagne von Nike, die darauf abzielt, CO₂-Ausstoß und Abfallmengen unternehmensweit auf null zu senken. Natürlich findest du noch andere nachhaltige Materialien im Sortiment, darunter Recycling-Polyester, dessen Garn aus recycelten Plastikflaschen gesponnen wurde. Achte beim Kauf von Nike Winter-Hoodies auf das Label „Nachhaltige Materialien“ – so kannst du einen wertvollen Beitrag zum Umweltschutz leisten.