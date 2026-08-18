Winter-Outfits & -Kleidung

Nike Academy
Nike Academy Dri-FIT-Fußball-Trainingsanzug für Herren
Recyclingmaterialien
Nike Academy
Dri-FIT-Fußball-Trainingsanzug für Herren
79,99 €
Nike Sportswear All Day Play
Nike Sportswear All Day Play Therma-FIT-Puffer-Jacke mit weiter Passform (ältere Kinder)
Bestseller
Nike Sportswear All Day Play
Therma-FIT-Puffer-Jacke mit weiter Passform (ältere Kinder)
84,99 €
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Nike 24.7 ImpossiblySoft Dri-FIT Hose (Herren)
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Dri-FIT Hose (Herren)
109,99 €
Nike Tech
Nike Tech Webjacke (Herren)
Nike Tech
Webjacke (Herren)
119,99 €
Jordan Sport
Jordan Sport Dri-FIT Kurzarm-Funktionsoberteil (Herren)
Recyclingmaterialien
Jordan Sport
Dri-FIT Kurzarm-Funktionsoberteil (Herren)
34,99 €
Nike Sportswear Tech Fleece
Nike Sportswear Tech Fleece Jogger für ältere Kinder
Bestseller
Nike Sportswear Tech Fleece
Jogger für ältere Kinder
69,99 €
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Sweatshirt für ältere Kinder
Nike Sportswear Club Fleece
Sweatshirt für ältere Kinder
39,99 €
Nike Tempo
Nike Tempo Repel-Laufjacke für Damen
Recyclingmaterialien
Nike Tempo
Repel-Laufjacke für Damen
74,99 €
Nike Storm-FIT Swift
Nike Storm-FIT Swift Damen-Laufjacke
Recyclingmaterialien
Nike Storm-FIT Swift
Damen-Laufjacke
139,99 €
Nike Tech
Nike Tech Oversize-Webhose (Herren)
Nike Tech
Oversize-Webhose (Herren)
109,99 €
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT Fitness-Longsleeve mit enger Passform für Herren
Recyclingmaterialien
Nike Pro
Dri-FIT Fitness-Longsleeve mit enger Passform für Herren
42,99 €
Nike Solo Swoosh
Nike Solo Swoosh Fleece-Hose mit offenem Saum (Herren)
Nike Solo Swoosh
Fleece-Hose mit offenem Saum (Herren)
109,99 €
Nike Performance Cushioned Crew
Nike Performance Cushioned Crew Kinder-Trainingssocken (6 Paar)
Bestseller
Nike Performance Cushioned Crew
Kinder-Trainingssocken (6 Paar)
19,99 €
Nike Pro Dri-FIT
Nike Pro Dri-FIT Leggings für ältere Kinder (Mädchen)
Bestseller
Nike Pro Dri-FIT
Leggings für ältere Kinder (Mädchen)
37,99 €
Nike Sportswear Tech Fleece
Nike Sportswear Tech Fleece Kapuzenjacke für ältere Kinder
Bestseller
Nike Sportswear Tech Fleece
Kapuzenjacke für ältere Kinder
79,99 €
Nike Everyday Cushioned
Nike Everyday Cushioned Crew-Trainingssocken (3 Paar)
Nike Everyday Cushioned
Crew-Trainingssocken (3 Paar)
15,99 €
Nike Pro
Nike Pro Ärmelloses Dri-FIT Fitnessoberteil mit enger Passform für Herren
Bestseller
Nike Pro
Ärmelloses Dri-FIT Fitnessoberteil mit enger Passform für Herren
37,99 €
Nike Tech
Nike Tech Fleece-Hose mit offenem Saum (Herren)
+2
Recyclingmaterialien
Nike Tech
Fleece-Hose mit offenem Saum (Herren)
119,99 €
Nike Dry
Nike Dry Dri-FIT-Fleece-Fitnessshorts für Herren
Nike Dry
Dri-FIT-Fleece-Fitnessshorts für Herren
49,99 €
Nike Unlimited
Nike Unlimited Vielseitige Repel-Jacke mit Kapuze für Herren
Recyclingmaterialien
Nike Unlimited
Vielseitige Repel-Jacke mit Kapuze für Herren
94,99 €
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT Kurzarm-Fitness-Oberteil mit enger Passform für Herren
+2
Recyclingmaterialien
Nike Pro
Dri-FIT Kurzarm-Fitness-Oberteil mit enger Passform für Herren
37,99 €
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Kapuzenjacke für ältere Kinder
Nike Sportswear Club Fleece
Kapuzenjacke für ältere Kinder
49,99 €
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT Fitnessshorts für Herren
Recyclingmaterialien
Nike Pro
Dri-FIT Fitnessshorts für Herren
37,99 €
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT Fitness-Tights für Herren
Recyclingmaterialien
Nike Pro
Dri-FIT Fitness-Tights für Herren
42,99 €

Winterkleidung: Schutz vor der Kälte

Ob beim Laufen oder im Fitnessstudio – unsere Winter-Outfits halten dich warm. Entdecke Styles mit Nike Therma-FIT Technologie, die deine natürliche Körperwärme reguliert, damit dir auch bei sinkenden Temperaturen nicht kalt wird. Gestepptes Material auf der Brust isoliert zusätzlich, während Mesh-Einsätze für die nötige Atmungsaktivität sorgen. Sei mit einer leichten, wasserabweisenden Jacke für jedes Wetter gerüstet. Versteckbare Kapuzen lassen sich im Kragen verstauen, sodass du dich ungestört auf deine Leistung konzentrieren kannst.


Wir bei Nike wissen, dass Winterkleidung mehr leisten muss. Unsere langärmeligen Trainingsoberteile aus dehnbarem Strick passen sich deinen Muskeln an und lassen sich nahtlos unter dickeren Schichten tragen. Performance-Socken bieten dir beim Training gepolsterten Komfort. Für maximale Gemütlichkeit gibt es leichte Fleece-Styles, die innen und außen superweich sind, damit du warm bleibst und gleichzeitig voll beweglich bist. Stehst du auf den Baggy-Look? Dann entdecke unsere lässigen Modelle mit überschnittenen Schultern und weiten Ärmeln. Flache Nähte verhindern jegliches Reiben, damit dich nichts vom Training ablenkt.


Wenn du an deine Grenzen gehst, können Details den entscheidenden Unterschied machen. Unsere Wintermode umfasst Rollkragenpullover, die deinen Hals warmhalten. Außerdem haben wir Modelle mit Daumenlöchern, die zusätzlichen Schutz an den Armen bieten. Jogginghosen und Jacken mit praktischen Reißverschlusstaschen sichern deine Essentials – egal, wie schnell du unterwegs bist. Dank der Kordelzüge am Bund kannst du die Passform deines Outfits individuell anpassen und erhältst so maximale Bewegungsfreiheit.


Mit Move to Zero wollen wir den CO₂-Ausstoß und den Abfall auf null reduzieren, um die Zukunft des Sports zu sichern. Du willst Teil dieser Mission sein? Dann entscheide dich für Winterbekleidung mit dem Label „Nachhaltige Materialien“. Das bedeutet, dass unsere Bekleidung zu mindestens 50 % aus Recyclingmaterial besteht. Dazu nutzen wir beispielsweise Polyestergarne, die aus alten Plastikflaschen, Teppichen und Fischernetzen von Mülldeponien hergestellt werden.