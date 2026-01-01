Kroatien Fußball-Shirts 2024: neue Saison, neuer Look
Wenn das Match auf Messers Schneide steht, braucht das kroatische Team deinen Support. Egal, ob im Stadion oder vor dem TV: In diesen neuen Oberteilen und T-Shirts der Nationalmannschaft von Kroatien zeigst du dich im Look der Profis. Sichere dir das Heimtrikot und das Auswärtstrikot für die ganze Familie. So könnt ihr alle bis zur Nachspielzeit voll mitfiebern.
Wenn du dich angenehm trocken fühlst, kannst du deine beste Performance abrufen. Deswegen sind die Kroatien Shirts von Nike mit der Dri-FIT Technologie ausgestattet: Sie führt die Feuchtigkeit vom Körper weg, damit sie schnell verdunsten kann. Fans und Profis schwören auf diese schnell trocknenden, atmungsaktiven Materialien. Außerdem sind die kroatischen Fußball-Shirts besonders leicht, was dir unendliche Bewegungsfreiheit schenkt. Die Nike Shirts im Kroatien-Design fühlen sich besonders weich auf der Haut an, damit du dich ablenkungsfrei auf das Spiel konzentrieren kannst.
Wir sind zudem dabei, möglichst viele Styles zu produzieren, die gleichzeitig die Umwelt schützen. Die neuen Jerseys der Nationalmannschaft aus Kroatien wurden beispielsweise aus recyceltem Polyester gefertigt. Bei der „Move to Zero“-Kampagne von Nike werden Plastikflaschen zu Performance-Garnen recycelt. Das Ergebnis? Authentische Fußball-Shirts für die neue Saison, die nicht nur dir, sondern auch der Umwelt Freude machen.