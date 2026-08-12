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Damen-Laufbekleidung für den Winter: bring dein Training aufs nächste Level
Wenn es draußen kälter wird, brauchst du Damen-Laufbekleidung für den Winter, die dich beim Training angenehm warmhält. Unsere Langarmshirts und Leggings mit hohem Bund bieten optimale Abdeckung und schließen die Wärme ein. Die Nike Therma-FIT Technologie zum Beispiel reguliert die Körpertemperatur und hilft dir dabei, auch bei Kälte warm zu bleiben. Ihr Kompressionsgewebe fördert die Durchblutung der Muskeln – so beugst du Verletzungen beim Aufwärmen vor und erholst dich schneller beim Cooldown. Jacken oder Westen aus unserer Kollektion an Damen-Laufbekleidung für den Winter sind die perfekte zusätzliche Lage. Gesteppte Styles schließen die Luft zwischen den Schichten ein – für ein angenehm warmes Tragegefühl, ohne zu beschweren.
Setze auf gemütliche Features wie Kragen und Taschen mit Fleece-Innenfutter. Über Säume mit Kordelzug verstellst du die Passform je nach Temperatur, während Stretch-Bündchen vor Zugluft und Nässe schützen. Du brauchst Platz für deine Essentials? In Styles mit leicht zugänglichen Taschen hast du alles griffbereit. Uns ist wichtig, dass du dich wohlfühlst. Deshalb gibt es unsere Damen-Winterlaufbekleidung in einer breiten Auswahl an Designs und Passformen. Ob neutrale Töne oder unübersehbare Prints: Wir haben etwas für jeden Geschmack. Und natürlich darf der ikonische Nike Swoosh nicht fehlen – unser Zeichen für Premium-Qualität.
Mit Move to Zero wollen wir unseren CO₂-Ausstoß und den Abfall auf null reduzieren, um die Zukunft des Sports zu sichern. Unterstütze uns dabei und halte Ausschau nach Winterlaufbekleidung für Damen mit dem Label „Nachhaltige Materialien“. Das bedeutet, dass unsere Bekleidung zu mindestens 50 % aus Recyclingmaterial besteht. Dazu nutzen wir beispielsweise Polyestergarne, die aus alten Plastikflaschen, Teppichen und Fischernetzen von Mülldeponien hergestellt werden.