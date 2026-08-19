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Leggings mit hohem Bund für Damen

Nike Universa
Nike Universa 7/8-Leggings mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen)
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Bestseller
Nike Universa
7/8-Leggings mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen)
109,99 €
Nike Universa
Nike Universa Bike Shorts mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen, ca. 12,5 cm)
Bestseller
Nike Universa
Bike Shorts mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen, ca. 12,5 cm)
69,99 €
Nike Swift
Nike Swift 7/8-Lauf-Leggings mit hohem Bund und Taschen (Damen)
Bestseller
Nike Swift
7/8-Lauf-Leggings mit hohem Bund und Taschen (Damen)
89,99 €
Nike Swift
Nike Swift Damen-Laufshorts mit hohem Taillenbund und Taschen (ca. 10 cm)
Bestseller
Nike Swift
Damen-Laufshorts mit hohem Taillenbund und Taschen (ca. 10 cm)
64,99 €
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless 7/8-Leggings mit hohem Bund für Damen
Nike Pro Seamless
7/8-Leggings mit hohem Bund für Damen
54,99 €
Nike Tempo
Nike Tempo Lauf-Leggings mit 7/8-Länge und hohem Bund (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Tempo
Lauf-Leggings mit 7/8-Länge und hohem Bund (Damen)
59,99 €
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Dri-FIT Bike-Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
Nike Pro Seamless
Dri-FIT Bike-Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
42,99 €
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Bike Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
Nike Pro Seamless
Bike Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
42,99 €
Nike Zenvy
Nike Zenvy Leggings in voller Länge mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen)
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Nike Zenvy
Leggings in voller Länge mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen)
99,99 €
Nike Zenvy
Nike Zenvy Capri-Leggings mit hohem Bund für Damen
Nike Zenvy
Capri-Leggings mit hohem Bund für Damen
89,99 €
Nike Universa
Nike Universa 7/8-Leggings mit hohem Bund und Print, ohne Frontnaht (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Universa
7/8-Leggings mit hohem Bund und Print, ohne Frontnaht (Damen)
114,99 €
Nike Universa
Nike Universa Leggings in voller Länge mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Universa
Leggings in voller Länge mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen)
109,99 €
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Leggings in voller Länge mit hohem Bund für Damen
Recyclingmaterialien
Nike Pro Sculpt
Leggings in voller Länge mit hohem Bund für Damen
64,99 €
Nike Universa
Nike Universa Bike Shorts mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen, ca. 20,5 cm)
Recyclingmaterialien
Nike Universa
Bike Shorts mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen, ca. 20,5 cm)
30 % Rabatt
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless 7/8-Leggings mit hohem Bund für Damen
Nike Pro Seamless
7/8-Leggings mit hohem Bund für Damen
54,99 €
NikeSKIMS Studio Stretch
NikeSKIMS Studio Stretch Damen-Leggings (ca. 66 cm)
NikeSKIMS Studio Stretch
Damen-Leggings (ca. 66 cm)
119,99 €
Nike Pro Sculpt "Keely Hodgkinson"
Nike Pro Sculpt "Keely Hodgkinson" Dri-FIT Bike-Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
Recyclingmaterialien
Nike Pro Sculpt "Keely Hodgkinson"
Dri-FIT Bike-Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
47,99 €
Jordan Sport
Jordan Sport Dri-FIT Leggings mit hohem Bund (Damen)
Recyclingmaterialien
Jordan Sport
Dri-FIT Leggings mit hohem Bund (Damen)
59,99 €
Nike One mit nahtloser Vorderseite
Nike One mit nahtloser Vorderseite Leggings in voller Länge mit hohem Bund für Damen
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Bestseller
Nike One mit nahtloser Vorderseite
Leggings in voller Länge mit hohem Bund für Damen
49,99 €
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Korsett-Leggings mit hohem Bund (ca. 66 cm, Damen)
NikeSKIMS Matte
Korsett-Leggings mit hohem Bund (ca. 66 cm, Damen)
144,99 €
Nike One
Nike One Stirrup-Leggings in voller Länge mit hohem Bund (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike One
Stirrup-Leggings in voller Länge mit hohem Bund (Damen)
54,99 €
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Leggings mit 66 cm hohem Bund (Damen)
NikeSKIMS Matte
Leggings mit 66 cm hohem Bund (Damen)
129,99 €
Nike ACG
Nike ACG Dri-FIT 7/8-Traillauf-Leggings mit hohem Bund (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike ACG
Dri-FIT 7/8-Traillauf-Leggings mit hohem Bund (Damen)
94,99 €
Nike One
Nike One Leggings mit hohem Bund und ausgestelltem Bein (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike One
Leggings mit hohem Bund und ausgestelltem Bein (Damen)
59,99 €

Leggings mit hohem Bund – selbstbewusst bei jedem Schritt

Hoch geschnittene Leggings sind nicht nur unschlagbar bequem, sie geben dir zu jeder Zeit die nötige Sicherheit, dass nirgendwo ungewollt Haut hervorblitzt. Der hohe Bund sorgt für eine optimale Passform und so kannst du dich auch bei intensiven Yoga-Sessions oder kopfüber voll und ganz auf dein Trainingsziel konzentrieren. Unsere blickdichten Materialien lassen dich sogar die tiefste Kniebeuge aussitzen.


Mit der Dri-FIT Technologie helfen wir Athletinnen, cool zu bleiben. Das Material leitet Schweiß nach außen, sodass er schneller verdunsten kann. So bleibt deine Haut angenehm trocken und du kannst beim Workout alles geben. Durch die erhöhte Bewegungsfreiheit biegst du dich in alle Richtungen. Unsere Sportleggings mit hohem Bund sind außerdem super weich und extrem dehnbar – deiner Beweglichkeit sind keine Grenzen gesetzt.


Deine wichtigsten Trainingsbegleiter hast du dank ausgeklügelter Taschendesigns stets bei dir. Schlüssel finden in den innenliegenden Taschen Platz, während dein Telefon in einer größeren Tasche mit Reißverschluss gut aufgehoben ist. So hast du die Hände frei, um deine nächste Herausforderung zu meistern.

Was sind Sport-Leggings für Damen mit High-Waist?

High-Waist Sport-Leggings für Damen mit hohem Bund reichen bis über den Bauchnabel und sorgen so für zusätzliche Abdeckung und Unterstützung in der Körpermitte. Unsere figurbetonten high-waisted Sport-Leggings für Damen definieren deine Silhouette, während der Kompressions-Effekt deinen Muskeln guttut. Für eine uneingeschränkte Bewegungsfreiheit sind alle unsere Leggings mit hohem Bund leicht und flexibel. Finde deinen Lieblings-Style in unserer Damen-Kollektion für Sport-Leggings mit High-Waist.