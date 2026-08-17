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Blaue Shorts für Damen

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Nike Pro
Nike Pro Bike-Shorts (ca. 7,5 cm) mit mittelhohem Bund (Damen)
Bestseller
Nike Pro
Bike-Shorts (ca. 7,5 cm) mit mittelhohem Bund (Damen)
32,99 €
Nike Tempo
Nike Tempo Dri-Fit Laufshorts mit Innenslip und mittelhohem Bund (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Tempo
Dri-Fit Laufshorts mit Innenslip und mittelhohem Bund (Damen)
37,99 €
Nike Pro 365
Nike Pro 365 Shorts mit mittelhohem Bund für Damen (ca. 13 cm)
Recyclingmaterialien
Nike Pro 365
Shorts mit mittelhohem Bund für Damen (ca. 13 cm)
32,99 €
Nike One
Nike One Bike Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
Recyclingmaterialien
Nike One
Bike Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
29,99 €
Nike One
Nike One Dri-FIT-Shorts mit mittelhohem Bund und Futter für Damen (ca. 7,5 cm)
Recyclingmaterialien
Nike One
Dri-FIT-Shorts mit mittelhohem Bund und Futter für Damen (ca. 7,5 cm)
39,99 €
Nike Zenvy
Nike Zenvy Bike Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
Nike Zenvy
Bike Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
59,99 €
Nike Swift
Nike Swift Damen-Laufshorts mit hohem Taillenbund und Taschen (ca. 10 cm)
Recyclingmaterialien
Nike Swift
Damen-Laufshorts mit hohem Taillenbund und Taschen (ca. 10 cm)
64,99 €
NikeCourt Ace Advantage
NikeCourt Ace Advantage Dri-FIT-Tennisshorts für Damen
Frisch eingetroffen
NikeCourt Ace Advantage
Dri-FIT-Tennisshorts für Damen
69,99 €
NikeCourt
NikeCourt Dri-FIT Tennisshorts mit Taschen (Damen)
Recyclingmaterialien
NikeCourt
Dri-FIT Tennisshorts mit Taschen (Damen)
44,99 €
Nike Studio Fleece aus mittelschwerem Material
Nike Studio Fleece aus mittelschwerem Material Shorts mit mittelhohem Bund (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Studio Fleece aus mittelschwerem Material
Shorts mit mittelhohem Bund (Damen)
34,99 €
Nike Sportswear Classic
Nike Sportswear Classic Bike-Shorts mit hohem Taillenbund für Damen (ca. 20,5 cm)
Nike Sportswear Classic
Bike-Shorts mit hohem Taillenbund für Damen (ca. 20,5 cm)
29,99 €
Nike AeroSwift "Keely Hodgkinson"
Nike AeroSwift "Keely Hodgkinson" Dri-FIT ADV Lauf-Tights für Damen
Bestseller
Nike AeroSwift "Keely Hodgkinson"
Dri-FIT ADV Lauf-Tights für Damen
74,99 €
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Bike-Shorts (ca. 8 cm) mit hohem Taillenbund (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Pro Sculpt
Bike-Shorts (ca. 8 cm) mit hohem Taillenbund (Damen)
42,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear Weite Track-Shorts mit mittelhohem Bund (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Sportswear
Weite Track-Shorts mit mittelhohem Bund (Damen)
49,99 €
Jordan Brooklyn Fleece
Jordan Brooklyn Fleece Damenshorts mit Grafik
Jordan Brooklyn Fleece
Damenshorts mit Grafik
54,99 €
NikeSKIMS Stretch Nylon
NikeSKIMS Stretch Nylon Laufshorts (Damen)
NikeSKIMS Stretch Nylon
Laufshorts (Damen)
74,99 €
Nike Sportswear Chill Knit
Nike Sportswear Chill Knit Shorts mit mittelhohem Bund (Damen)
Nike Sportswear Chill Knit
Shorts mit mittelhohem Bund (Damen)
54,99 €
Jordan Brooklyn
Jordan Brooklyn Brasilien Strick-Shorts (Damen)
Jordan Brooklyn
Brasilien Strick-Shorts (Damen)
64,99 €
NikeSKIMS Satin Shine
NikeSKIMS Satin Shine Boyshorts mit mittelhohem Bund und Kordelzug (ca. 5 cm, Damen)
NikeSKIMS Satin Shine
Boyshorts mit mittelhohem Bund und Kordelzug (ca. 5 cm, Damen)
74,99 €
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT-Webshorts mit mittelhohem Bund und Innenslip (Damen, ca. 7,5 cm)
Recyclingmaterialien
Nike Pro
Dri-FIT-Webshorts mit mittelhohem Bund und Innenslip (Damen, ca. 7,5 cm)
37,99 €
FC Barcelona 2026/27 Stadion Heimspiel
FC Barcelona 2026/27 Stadion Heimspiel Nike Dri-FIT Replica Fußballshorts (Damen)
Recyclingmaterialien
FC Barcelona 2026/27 Stadion Heimspiel
Nike Dri-FIT Replica Fußballshorts (Damen)
54,99 €
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Dri-FIT Bike-Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
Recyclingmaterialien
Nike Pro Sculpt
Dri-FIT Bike-Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
47,99 €
NikeSKIMS Stretch Nylon
NikeSKIMS Stretch Nylon Trackshorts (Damen, ca. 13 cm)
Recyclingmaterialien
NikeSKIMS Stretch Nylon
Trackshorts (Damen, ca. 13 cm)
74,99 €
Nike WNBA 30 Jahre
Nike WNBA 30 Jahre WNBA Flow Mesh-Shorts
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WNBA Flow Mesh-Shorts
69,99 €
WNBA-Legenden
WNBA-Legenden Nike Basketball-Fleece-Shorts
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Nike Basketball-Fleece-Shorts
69,99 €
Jordan Brooklyn Fleece
Jordan Brooklyn Fleece French-Terry-Shorts mit Grafik (Damen)
Jordan Brooklyn Fleece
French-Terry-Shorts mit Grafik (Damen)
59,99 €
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Dri-FIT Bike-Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
Nike Pro Seamless
Dri-FIT Bike-Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
42,99 €
Nike Dri-FIT Park 3
Nike Dri-FIT Park 3 Strick-Fußballshorts für Damen
Recyclingmaterialien
Nike Dri-FIT Park 3
Strick-Fußballshorts für Damen
17,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear Weite Satin-Shorts mit mittelhohem Bund (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Sportswear
Weite Satin-Shorts mit mittelhohem Bund (Damen)
49,99 €
Nike Sportswear Chill Poplin
Nike Sportswear Chill Poplin Weite Shorts mit Streifen und mittelhohem Bund (Damen)
Bestseller
Nike Sportswear Chill Poplin
Weite Shorts mit Streifen und mittelhohem Bund (Damen)
44,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear Weite, leichte Ripstop-Shorts mit hohem Bund (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Sportswear
Weite, leichte Ripstop-Shorts mit hohem Bund (Damen)
49,99 €
Nike AeroSwift
Nike AeroSwift Dri-FIT ADV Laufshorts mit mittelhohem Bund und Innenslip (Damen, ca. 7,5 cm)
Recyclingmaterialien
Nike AeroSwift
Dri-FIT ADV Laufshorts mit mittelhohem Bund und Innenslip (Damen, ca. 7,5 cm)
79,99 €
Jordan Sport Essentials
Jordan Sport Essentials Dri-FIT Shorts mit hohem Bund (Damen, ca. 12,5 cm)
Jordan Sport Essentials
Dri-FIT Shorts mit hohem Bund (Damen, ca. 12,5 cm)
39,99 €
Paris Saint-Germain 2026/27 Stadion Heimspiel
Paris Saint-Germain 2026/27 Stadion Heimspiel Nike Dri-FIT Replica Fußballshorts (Damen)
Recyclingmaterialien
Paris Saint-Germain 2026/27 Stadion Heimspiel
Nike Dri-FIT Replica Fußballshorts (Damen)
54,99 €
Nike Pregame Fleece
Nike Pregame Fleece Weite, taillierte Shorts mit mittelhohem Bund (Damen)
Nike Pregame Fleece
Weite, taillierte Shorts mit mittelhohem Bund (Damen)
69,99 €
FC Chelsea 2026/27 Stadion Heimspiel
FC Chelsea 2026/27 Stadion Heimspiel Nike Dri-FIT Replica Fußballshorts (Damen)
Recyclingmaterialien
FC Chelsea 2026/27 Stadion Heimspiel
Nike Dri-FIT Replica Fußballshorts (Damen)
54,99 €
Nike One
Nike One Dri-FIT 2-in-1-Shorts mit hohem Taillenbund für Damen (ca. 7,5 cm)
Bestseller
Nike One
Dri-FIT 2-in-1-Shorts mit hohem Taillenbund für Damen (ca. 7,5 cm)
44,99 €
Nike Swift
Nike Swift Dri-FIT 2-in-1-Laufshorts mit mittelhohem Bund (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Swift
Dri-FIT 2-in-1-Laufshorts mit mittelhohem Bund (Damen)
64,99 €
Nike One
Nike One Bike-Shorts mit hohem Taillenbund für Damen (ca. 20,5 cm)
Recyclingmaterialien
Nike One
Bike-Shorts mit hohem Taillenbund für Damen (ca. 20,5 cm)
30 % Rabatt
Nike One
Nike One Dri-FIT 2-in-1-Shorts mit mittelhohem Taillenbund für Damen (ca. 7,5 cm)
Recyclingmaterialien
Nike One
Dri-FIT 2-in-1-Shorts mit mittelhohem Taillenbund für Damen (ca. 7,5 cm)
30 % Rabatt
Nike Pro
Nike Pro 2-in-1-Shorts für Damen
Recyclingmaterialien
Nike Pro
2-in-1-Shorts für Damen
29 % Rabatt
Nike Sportswear
Nike Sportswear Shorts mit hohem Bund (Damen, ca. 5 cm)
Nike Sportswear
Shorts mit hohem Bund (Damen, ca. 5 cm)
30 % Rabatt
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Dri-FIT Bike-Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
Recyclingmaterialien
Nike Pro Sculpt
Dri-FIT Bike-Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
29 % Rabatt
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Bike Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
Nike Pro Seamless
Bike Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
29 % Rabatt
Nike AeroSwift
Nike AeroSwift Dri-FIT ADV-Laufshorts mit Slip (ca. 7,5 cm, Damen)
Recyclingmaterialien
Nike AeroSwift
Dri-FIT ADV-Laufshorts mit Slip (ca. 7,5 cm, Damen)
30 % Rabatt
Nike Universa
Nike Universa 2-in-1-Shorts (Damen, ca. 12,5 cm)
Recyclingmaterialien
Nike Universa
2-in-1-Shorts (Damen, ca. 12,5 cm)
30 % Rabatt
Nike Sportswear Chill Terry
Nike Sportswear Chill Terry Shorts mit mittelhohem Bund (Damen)
Nike Sportswear Chill Terry
Shorts mit mittelhohem Bund (Damen)
30 % Rabatt
Nike Sportswear
Nike Sportswear Weite Fleece-Shorts mit mittelhohem Bund (Damen, ca. 7,5 cm)
Nike Sportswear
Weite Fleece-Shorts mit mittelhohem Bund (Damen, ca. 7,5 cm)
30 % Rabatt

Blaue kurze Hosen für Damen: beweg dich, wie du willst

Leichtgewichtig, dehnbar und stützend – mit diesen Eigenschaften sorgen unsere blauen Damen-Shorts dafür, dass du dich frei bewegen kannst. Schau dir zuerst unsere schweißableitenden Modelle mit Dri-FIT Technologie an. Diese innovative Technologie leitet Feuchtigkeit von der Haut weg, sodass sie schneller verdunstet. Du wiederum genießt ein angenehm trockenes Tragegefühl, während du trainierst. Achte auch auf Modelle mit Nike Stealth Evaporation Tech. Durch das Ableiten von Feuchtigkeit reduziert dieses schnelltrocknende Material die Bildung von Schweißflecken und hält dich frisch.


Darf es etwas luftiger sein? Unsere blauen Shorts für Damen gibt es auch mit Schlitzen am Saum, damit du mehr Bewegungsfreiheit hast – beim Laufen ebenso wie bei Dehnübungen und Ausfallschritten. In puncto Materialien kannst du dich auf gewebte Konstruktionen mit seidig-glatten Strukturen freuen, die fühlbar weich auf der Haut liegen. In unserem Sortiment findest du hellblaue Shorts für Damen ebenso wie klassische Damen-Shorts in Dunkelblau. Wenn du mehr Halt brauchst und ein Aufscheuern der Haut verhindern willst, entscheide dich für ein Design mit eng anliegender Innenhose. So kannst du dich ganz auf deine aktuelle Herausforderung konzentrieren, ohne abgelenkt zu werden.


Unsere kurzen Damenhosen in Blau gibt es auch in deiner bevorzugten Passform. Wir haben Modelle mit mittelhohem, breitem Stretch-Taillenbund, der sich an deinen Körper schmiegt. Falls dir ein dynamischer Fit lieber ist, entscheide dich für einen hohen Bund, der optimal sitzt und eine figurbetonte Silhouette kreiert. Shorts ohne Frontnähte verhindern wiederum, dass der Stoff nach oben rutscht. Modelle mit weichen Nähten sitzen bequem, egal, wie viel du dich bewegst. Dank geräumiger Gesäßtaschen hast du wichtige Dinge stets griffbereit.


Mit Move to Zero wollen wir den CO₂-Ausstoß und den Abfall auf null reduzieren, um die Zukunft des Sports zu sichern. Möchtest du uns dabei unterstützen? Dann achte beim Kauf von blauen Damen-Shorts auf das Label „Nachhaltige Materialien“. Das bedeutet, dass unsere Bekleidung zu mindestens 50 % aus Recyclingmaterial besteht. Dazu nutzen wir beispielsweise Polyestergarne, die aus alten Plastikflaschen, Teppichen und Fischernetzen von Mülldeponien hergestellt werden.