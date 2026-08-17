Blaue kurze Hosen für Damen: beweg dich, wie du willst
Leichtgewichtig, dehnbar und stützend – mit diesen Eigenschaften sorgen unsere blauen Damen-Shorts dafür, dass du dich frei bewegen kannst. Schau dir zuerst unsere schweißableitenden Modelle mit Dri-FIT Technologie an. Diese innovative Technologie leitet Feuchtigkeit von der Haut weg, sodass sie schneller verdunstet. Du wiederum genießt ein angenehm trockenes Tragegefühl, während du trainierst. Achte auch auf Modelle mit Nike Stealth Evaporation Tech. Durch das Ableiten von Feuchtigkeit reduziert dieses schnelltrocknende Material die Bildung von Schweißflecken und hält dich frisch.
Darf es etwas luftiger sein? Unsere blauen Shorts für Damen gibt es auch mit Schlitzen am Saum, damit du mehr Bewegungsfreiheit hast – beim Laufen ebenso wie bei Dehnübungen und Ausfallschritten. In puncto Materialien kannst du dich auf gewebte Konstruktionen mit seidig-glatten Strukturen freuen, die fühlbar weich auf der Haut liegen. In unserem Sortiment findest du hellblaue Shorts für Damen ebenso wie klassische Damen-Shorts in Dunkelblau. Wenn du mehr Halt brauchst und ein Aufscheuern der Haut verhindern willst, entscheide dich für ein Design mit eng anliegender Innenhose. So kannst du dich ganz auf deine aktuelle Herausforderung konzentrieren, ohne abgelenkt zu werden.
Unsere kurzen Damenhosen in Blau gibt es auch in deiner bevorzugten Passform. Wir haben Modelle mit mittelhohem, breitem Stretch-Taillenbund, der sich an deinen Körper schmiegt. Falls dir ein dynamischer Fit lieber ist, entscheide dich für einen hohen Bund, der optimal sitzt und eine figurbetonte Silhouette kreiert. Shorts ohne Frontnähte verhindern wiederum, dass der Stoff nach oben rutscht. Modelle mit weichen Nähten sitzen bequem, egal, wie viel du dich bewegst. Dank geräumiger Gesäßtaschen hast du wichtige Dinge stets griffbereit.
Mit Move to Zero wollen wir den CO₂-Ausstoß und den Abfall auf null reduzieren, um die Zukunft des Sports zu sichern. Möchtest du uns dabei unterstützen? Dann achte beim Kauf von blauen Damen-Shorts auf das Label „Nachhaltige Materialien“. Das bedeutet, dass unsere Bekleidung zu mindestens 50 % aus Recyclingmaterial besteht. Dazu nutzen wir beispielsweise Polyestergarne, die aus alten Plastikflaschen, Teppichen und Fischernetzen von Mülldeponien hergestellt werden.