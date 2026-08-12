Corinthians Trikots 2026/27: Kraft in jedem Schuss
Egal, ob du sie von der Tribüne aus anfeuerst oder selbst auf dem Spielfeld stehst … mit den neuesten Corinthians Trikots bringst du brasilianischen Flair in deine Sportswear-Kollektion und unterstützt dein Team bei jedem Schritt. Unsere Corinthians São Paulo Trikots sind mit der gleichen professionellen Technologie ausgestattet, die auch für die Profis auf der Weltbühne verwendet wird. Du kannst leichte Trikots, bequeme Shorts und wärmeisolierende Pullover erwarten, die jeder Herausforderung gewachsen sind.
Innovatives Material für absoluten Komfort
Ist es dir wichtig, dass du stets angenehm warm und trocken bist, auch wenn du dich körperlich vollkommen verausgabst? Dann entscheide dich für Corinthians Shirts mit unserer Aero-FIT Technologie. Der Stoff klebt dadurch nicht am Körper, während die leichten, dehnbaren Fasern jeden Richtungswechsel und jeden Tackle mitmachen. Die Shirts sind auf Strapazierfähigkeit ausgelegt, damit du beim Spiel alles geben kannst.
Intelligente Konstruktion, die auf Erfolg ausgelegt ist
Nichts sollte dich daran hindern, dein Bestes zu geben. Deshalb sind unsere neuen Corinthians Jerseys mit Flatlock-Nähten und glattem Material ausgestattet, um Hautirritationen und -reizungen vorzubeugen. Während intensiver Trainingseinheiten sorgen Belüftungszonen für Atmungsaktivität und die lockere Passform lässt dir viel Bewegungsfreiheit. Ein elastischer Taillenbund, der mit einem Kordelzug fixiert werden kann, bietet hohen Tragekomfort und einen sicheren Sitz. Einige unserer Modelle sind mit Reißverschlusstaschen ausgestattet, in denen du deine wichtigsten Utensilien immer griffbereit hast.
Authentische Details
Für einen hochwertigen Look ist jedes Fußballtrikot der Corinthians mit unserem kultigen Swoosh versehen. Zudem findest du, genau wie bei den Profis, das Vereinswappen auf der Brust und an den Ärmeln. Mit den Trikots in originalen Farben, die du bei Heim- und Auswärtsspielen und anderen Gelegenheiten trägst, begleitest du deine Mannschaft überall hin – wo auch immer sie spielt. Und dank der Größen für alle Altersgruppen kann die ganze Familie Teil des Teams sein. Achte auf den nummerierten Aufnäher am Saum unserer Timão Trikots: Er verleiht dem Shirt zusätzlichen authentischen Flair.
Wappne dich für jedes Wetter
Bereitest du dich auf ein Spiel bei unbeständigem Wetter vor? Wähle ein kurzärmeliges Corinthians Trikot und Shorts für ein luftiges Tragegefühl, auch wenn es beim Spiel heiß hergeht. Bei kühleren Temperaturen schaust du dich nach langärmeligen Varianten und Sweatshirts mit Fleece-Futter um. Hoodies mit Reißverschluss lassen sich leicht an- und ausziehen und bieten maximale Vielseitigkeit. Bei Regenwolken am Horizont wähle eine Jacke mit wasserabweisender Beschichtung, die dich vor der Nässe schützt.
Umweltfreundliche Materialien
Auch das weltweit schönste Spiel kann zum Schutz unserer Erde beitragen. Deshalb verwenden wir für unsere Corinthians Trikots recycelte Materialien, wie etwa das aus alten Plastikflaschen, Fischernetzen und Teppichen gesponnene, strapazierfähige Garn. Es stellt lediglich einen Teil unserer Maßnahmen im Rahmen der „Move to Zero“-Initiative von Nike dar, welche sich zum Ziel gesetzt hat, den Ausstoß von CO₂-Emissionen und Abfällen zu verringern.