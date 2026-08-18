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Club Fleece Jogginghosen & Sweatpants

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Nike Club Fleece Jogginghosen: softe, dynamische Designs

Die Club Fleece Joggers von Nike punkten mit einem Performance-Design, das Komfort und klassischen Style vereint. Entdecke unsere Modelle aus gebürstetem Material in mittelschwerer Qualität, die eine ultraweiche Innenseite und eine geschmeidige Außenseite besitzen. Diese Designs bewahren ihre strukturierte Silhouette und sorgen gleichzeitig für kuscheligen Komfort. Vielleicht ist dir auch eine andere Textur lieber? Dann wähle ein Modell aus French Terry. Dank ungebürsteter Schlingen auf der Innenseite ist dieses Material besonders atmungsaktiv, sodass du dich den ganzen Tag lang wohlfühlst.


Die richtige Passform ist natürlich entscheidend. Deshalb sind unsere Nike Club Fleece Sweatpants in Standardschnitten erhältlich, die an Gesäß und Oberschenkeln locker sitzen – so genießt du maximale Bewegungsfreiheit. Die zum Knöchel hin schmal zulaufenden Designs erzeugen eine schlanke Silhouette, die geradezu ideal ist für Warm-ups und Cooldowns.


Nike Sportswear Club Fleece Jogginghosen mit Stretch-Taillenbund und Kordelzug sind äußerst praktisch, da du die Passform individuell anpassen kannst. Brauchst du dein Smartphone in Reichweite, während du trainierst? Dann shoppe ein Modell, das über Taschen mit Druckknopfverschluss verfügt. So kannst du mit leichtem Gepäck reisen und hast trotzdem alles Wichtige stets griffbereit. Wir haben auch Cargo-Modelle im Angebot, die an den Beinen besonders große Pattentaschen haben. Wähle aus dynamischen Designs mit Rippstrick-Bündchen, die keine Zugluft eindringen lassen und den ganzen Tag über einen hohen Tragekomfort gewährleisten.


Mit Move to Zero wollen wir unseren CO₂-Ausstoß und den Abfall auf null reduzieren, um die Zukunft des Sports zu sichern. Wenn du uns bei dieser Mission unterstützen möchtest, dann achte beim Kauf von Nike Club Fleece Jogginghosen auf das Label „Nachhaltige Materialien“. Das bedeutet, dass unsere Bekleidung zu mindestens 50 % aus Recyclingmaterial besteht. Dazu nutzen wir beispielsweise Polyestergarne, die aus alten Plastikflaschen, Teppichen und Fischernetzen von Mülldeponien hergestellt werden.