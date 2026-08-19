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Dunkelblaue & blaue Leggings

Nike Universa
Nike Universa Leggings in voller Länge mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Universa
Leggings in voller Länge mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen)
104,99 €
Nike Universa
Nike Universa 7/8-Mesh-Leggings mit hohem Bund (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Universa
7/8-Mesh-Leggings mit hohem Bund (Damen)
119,99 €
Nike Universa
Nike Universa 7/8-Leggings mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Universa
7/8-Leggings mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen)
109,99 €
Nike Pro
Nike Pro Leggings in voller Länge mit halbhohem Bund für Damen
Recyclingmaterialien
Nike Pro
Leggings in voller Länge mit halbhohem Bund für Damen
47,99 €
Nike Pro 365
Nike Pro 365 Shorts mit mittelhohem Bund für Damen (ca. 13 cm)
Recyclingmaterialien
Nike Pro 365
Shorts mit mittelhohem Bund für Damen (ca. 13 cm)
32,99 €
Nike Pro
Nike Pro Bike-Shorts (ca. 7,5 cm) mit mittelhohem Bund (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Pro
Bike-Shorts (ca. 7,5 cm) mit mittelhohem Bund (Damen)
32,99 €
Nike Swift
Nike Swift 7/8-Lauf-Leggings mit hohem Bund und Taschen (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Swift
7/8-Lauf-Leggings mit hohem Bund und Taschen (Damen)
89,99 €
Nike One
Nike One 7/8-Leggings mit hohem Bund für Damen
Recyclingmaterialien
Nike One
7/8-Leggings mit hohem Bund für Damen
49,99 €
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Leggings in voller Länge mit hohem Bund für Damen
Recyclingmaterialien
Nike Pro Sculpt
Leggings in voller Länge mit hohem Bund für Damen
64,99 €
Nike Sportswear Classic
Nike Sportswear Classic 7/8-Leggings mit hohem Bund für Damen
Recyclingmaterialien
Nike Sportswear Classic
7/8-Leggings mit hohem Bund für Damen
39,99 €
Nike One
Nike One Bike Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
Recyclingmaterialien
Nike One
Bike Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
29,99 €
Nike AeroSwift "Keely Hodgkinson"
Nike AeroSwift "Keely Hodgkinson" Dri-FIT ADV Lauf-Tights für Damen
Recyclingmaterialien
Nike AeroSwift "Keely Hodgkinson"
Dri-FIT ADV Lauf-Tights für Damen
74,99 €
Nike Sportswear Classic
Nike Sportswear Classic Bike-Shorts mit hohem Taillenbund für Damen (ca. 20,5 cm)
Nike Sportswear Classic
Bike-Shorts mit hohem Taillenbund für Damen (ca. 20,5 cm)
29,99 €
NikeSKIMS Satin Shine
NikeSKIMS Satin Shine Boyshorts mit mittelhohem Bund und Kordelzug (ca. 5 cm, Damen)
NikeSKIMS Satin Shine
Boyshorts mit mittelhohem Bund und Kordelzug (ca. 5 cm, Damen)
74,99 €
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Bike-Shorts (ca. 8 cm) mit hohem Taillenbund (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Pro Sculpt
Bike-Shorts (ca. 8 cm) mit hohem Taillenbund (Damen)
42,99 €
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Dri-FIT Bike-Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
Recyclingmaterialien
Nike Pro Sculpt
Dri-FIT Bike-Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
47,99 €
NikeCourt
NikeCourt Dri-FIT Tennisshorts mit Taschen (Damen)
Recyclingmaterialien
NikeCourt
Dri-FIT Tennisshorts mit Taschen (Damen)
44,99 €
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless 7/8-Leggings mit hohem Bund für Damen
Nike Pro Seamless
7/8-Leggings mit hohem Bund für Damen
49,99 €
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Dri-FIT Bike-Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
Nike Pro Seamless
Dri-FIT Bike-Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
42,99 €
Nike Swift
Nike Swift Damen-Laufshorts mit hohem Taillenbund und Taschen (ca. 10 cm)
Recyclingmaterialien
Nike Swift
Damen-Laufshorts mit hohem Taillenbund und Taschen (ca. 10 cm)
64,99 €
Nike One
Nike One Dri-FIT-Leggings mit hohem Taillenbund für ältere Kinder (Mädchen)
Frisch eingetroffen
Nike One
Dri-FIT-Leggings mit hohem Taillenbund für ältere Kinder (Mädchen)
32,99 €
Nike Zenvy
Nike Zenvy Bike Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
Nike Zenvy
Bike Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
59,99 €
Nike Stride
Nike Stride 1/2-Lauftights mit Dri-FIT-Technologie (Herren)
Recyclingmaterialien
Nike Stride
1/2-Lauftights mit Dri-FIT-Technologie (Herren)
69,99 €
Nike One mit nahtloser Vorderseite
Nike One mit nahtloser Vorderseite Leggings in voller Länge mit hohem Bund für Damen
Recyclingmaterialien
Nike One mit nahtloser Vorderseite
Leggings in voller Länge mit hohem Bund für Damen
49,99 €

Marineblaue Leggings: mehr Power, mehr Potenzial

Ob ein Run am frühen Morgen oder ein intensives Workout im Gym: Deine Sportkleidung sollte so viel leisten wie du. Wir fertigen unsere blauen Leggings aus ultraelastischen Materialien, die bei Dehnungen, Kniebeugen oder Sprüngen nicht die Form verlieren. Währenddessen bleiben die strapazierfähigen Fasern selbst bei den anspruchsvollsten Bewegungsabläufen blickdicht.


Blaue Leggings in verschiedenen Fits und Designs


In dieser Kollektion findest du die perfekte Passform für die spezifischen Anforderungen deines Sports. Du suchst nach besonders leichter Kleidung für die warmen Monate im Jahr? Dann sind marineblaue Leggings in Shorts- oder Radlerhosen-Länge eine passende Wahl. Mehr Abdeckung wiederum genießt du mit einem 7/8-Style oder dunkelblauen Leggings, die bis zur Mitte der Wade reichen. Wähle außerdem aus Optionen mit mittelhohem oder hohem Bund und achte auf Kompressionsstoffe, die optimal anliegen und deine Muskeln unterstützen.


Teste in blauen Leggings deine Grenzen aus


Von Tanz bis Triathlon gibt es keine athletische Aktivität, bei der du nicht ins Schwitzen gerätst. Die Lösung? Unsere Nike Dri-FIT Technologie. Sie verfügt über funktionale Fasern, die Feuchtigkeit von der Haut an die Stoffoberfläche ableiten und schneller verdunsten lassen. Zudem sorgen atmungsaktive Eigenschaften für eine optimale Luftzirkulation, damit du auf dem Weg zu deinen Zielen länger ein angenehm trockenes Tragegefühl hast.


Kleine Details, große Unterschiede


Wenn du an deine Grenzen gehst, machen die kleinen Details einen großen Unterschied. Genau deshalb achten wir bei unseren blauen Leggings auf jede Einzelheit. Nahtlose oder Designs mit flachen Nähten verringern das Risiko des Wundreibens bei wiederholten Bewegungsabläufen, während Stoffe mit InfinaSoft besonders sanft auf der Haut liegen. Die Bünde unserer Modelle sorgen bei jeder Aktivität für einen sicheren Sitz. Deine Essentials hingegen hältst du beim Training in den Reißverschlusstaschen griffbereit, die dezent in die Nähte eingearbeitet sind.


Finde dein perfektes Blau


Wir bei Nike sind überzeugt, dass Sportkleidung deine Performance pushen und dabei auch noch gut aussehen sollte. Unsere Leggings sind in verschiedenen Blautönen erhältlich – so bringst du deinen Stil und deine Persönlichkeit individuell zum Ausdruck. Marineblaue oder dunkelblaue Leggings sind eine praktische und vielseitige Wahl. Für einen modernen, gedeckten Look wiederum greifst du zu hellblauen Leggings. Entdecke Versionen mit dem ikonischen Nike Swoosh in schlichter Ausführung am Oberschenkel. Oder kreiere mit einem Bund samt Branding und Logo-Prints unübersehbare Looks.


Move to Zero


Mit Move to Zero wollen wir unseren CO₂-Ausstoß und den Abfall auf null reduzieren, um die Zukunft des Sports zu sichern. Engagier dich ebenfalls und shoppe blaue Leggings mit dem Label „Nachhaltige Materialien“. Das bedeutet, dass unsere Bekleidung zu mindestens 50 % aus Recyclingmaterial besteht. Dazu nutzen wir beispielsweise Polyestergarne, die aus alten Plastikflaschen, Teppichen und Fischernetzen von Mülldeponien hergestellt werden.