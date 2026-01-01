Taschen zum Nike Black Friday 2025: alle Essentials für den Sport an einem Ort
Zeit, dein Setup zu upgraden – mit unseren Nike Black-Friday-Angeboten für Taschen und Rucksäcke. Egal, ob du auf dem Weg ins Gym, ins Büro oder quer durch die Stadt bist: Diese Styles bringen Ordnung in deinen Alltag. Entscheide dich für geräumige Modelle mit cleveren Fächern oder für schmale Taschen, mit denen du gerade das Nötigste transportierst. Die leichten, robusten Materialien halten jede Challenge aus, ohne dich auszubremsen. Und weil Style nicht zu kurz kommen darf, gibt es unsere Pieces in einer großen Auswahl an Farben – von cleanen Neutrals bis hin zu kräftigen Tönen, die jedes Outfit aufwerten. Der ikonische Nike Swoosh verleiht dabei den Looks das gewisse Etwas: sportlich, hochwertig, unverkennbar Nike.
Du fährst vom Büro direkt ins Yoga-Studio? Kein Problem. Bei uns findest du Rucksäcke zum Nike Black Friday mit gepolstertem Laptopfach und sicheren Reißverschlusstaschen für deine Essentials. Belüftete Fächer halten deine Sportkleidung frisch, während wasserabweisende Beschichtungen dafür sorgen, dass alles trocken bleibt – selbst bei Regen. Gepolsterte Schultergurte verteilen das Gewicht gleichmäßig und machen auch längere Wege leicht. Und wenn es mal schnell gehen muss, greif einfach zum zusätzlichen Tragegriff an der Oberseite und los geht’s.
Mit Move to Zero wollen wir unseren CO₂-Ausstoß und den Abfall auf null reduzieren, um die Zukunft des Sports zu sichern. Du willst Teil dieser Mission sein? Dann entscheide dich für Nike Black-Friday-Angebote für Rucksäcke mit dem Label „Nachhaltige Materialien“. Das bedeutet, dass unsere Accessoires zu mindestens 50 % aus Recyclingmaterial bestehen. Dazu nutzen wir beispielsweise Polyestergarne, die aus alten Plastikflaschen, Teppichen und Fischernetzen von Mülldeponien hergestellt werden.