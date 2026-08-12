Optimiere deinen Style mit dem Nike Air Max 270
Der Nike Air Max 270 findet Inspiration bei gleich zwei Ikonen – dem Air Max 180 und dem Air Max 93. Er wurde nach den 270 Grad Sichtbarkeit in seinem Air Element bekannt. Als erster Nike Air Schuh, der ein reines Lifestyle-Modell ist, wurde der 270 mit einer Dynamik für sportliche Höchstleistungen entworfen, aber für die Anforderungen des Alltags optimiert. Die daraus entstandene Kombination des großen Max Air Elements und einer doppellagigen Schaumstoffsohle ist ideal für alle, die viel unterwegs sind.
Über dem Max Air Element liegt die Bootie-Konstruktion, die sich mit ihrem sockenähnlichen Design an den Fuß schmiegt, sich deinen Bewegungen anpasst und genau dort Struktur und Atmungsaktivität garantiert, wo du sie brauchst. Das asymmetrische Schnürsystem des Air Max 270 sorgt dafür, dass der Schuh bei jedem Schritt sicher sitzt. Such dir deinen Favoriten unter den verschiedenen Farben aus, die das Max Air Element hervorheben und deine Streetwear vervollständigen.
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