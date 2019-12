2. AMRAP (As Many Rounds As Possible)

Für ein AMRAP-Training erstellst du dir mit ein paar Übungen ein Zirkeltraining. Diesen Zirkel wiederholst du in einer festgelegten Zeit so oft, wie du kannst. Dabei machst du nach Möglichkeit keine Pause. Übungen, Anzahl der Wiederholungen und Gesamttrainingszeit kannst du frei wählen. Hier ein Vorschlag von Frost:

12 Minuten Bodyweight Burn-Out