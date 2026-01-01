Nike United Phantom 6 High Elite
Fußballschuh für normalen Rasen
Klarna An der Kasse verfügbar.
Mit dem Nike United Phantom 6 Elite kannst du auf dem Platz an deine Grenzen gehen. Der Schuh wurde für extrem präzise Spielerinnen wie Sophia Wilson und Deyna Castellanos entwickelt. Er schärft deine Präzision mit revolutionärem Gripknit für punktgenaue Treffer und einer raffinierten Cyclone 360-Platte für aggressive Richtungswechsel.
- Gezeigte Farbe: Burgundy Crush/Fossil/University Red
- Style: IO8445-661
Nike United Phantom 6 High Elite
Mit dem Nike United Phantom 6 Elite kannst du auf dem Platz an deine Grenzen gehen. Der Schuh wurde für extrem präzise Spielerinnen wie Sophia Wilson und Deyna Castellanos entwickelt. Er schärft deine Präzision mit revolutionärem Gripknit für punktgenaue Treffer und einer raffinierten Cyclone 360-Platte für aggressive Richtungswechsel.
Behind the Design
Die Nike United Kollektion feiert extrem präzise Athletinnen wie Sophia Wilson und Deyna Castellanos. Wir haben satte Burgunderrot-Töne mit von Animal-Print inspirierten Grafiken kombiniert, die repräsentieren, wie sie auf dem Spielfeld angreifen und über das Mögliche hinausgehen.
Mehr Ballgefühl für saubere Schüsse
Nike Gripknit sorgt mit seiner griffigen Textur für Grip an den entscheidenden Stellen und gibt dir die nötige Kontrolle für präzise Torschüsse. Ganz egal, ob es draußen nass oder trocken ist.
Traktion auf dem Spielfeld
Das strategisch platzierte, kreisförmige Cyclone 360-Traktionsprofil im Vorfußbereich ermöglicht schnelle Richtungswechsel und Drehungen.
Natürliche Passform
Der Schuhrahmen sorgt für eine natürlichere Passform, vor allem im Zehenbereich. Der Schuh schmiegt sich an deinen Fuß und bringt dich näher an den Ball – für maximale Ballkontrolle. Ein Dynamic Fit-Schuhkragen aus weichem, elastischem Flyknit-Material umschließt den Knöchel und sorgt so für ein sicheres Tragegefühl. Das Ghost-Schnürsystem verdeckt nach dem Binden die Schnürsenkel, damit sie sicher verschlossen bleiben und dich nicht ablenken.
Produktinformationen
- Für den Einsatz auf trockenen Naturrasenplätzen
- Gepolsterte Einlegesohle
- Gezeigte Farbe: Burgundy Crush/Fossil/University Red
- Style: IO8445-661
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
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Nike United Phantom 6 High Elite
Griffige Textur für scharfe Präzision und Treffsicherheit.
Vorteil
Präzision
Passform
Natürlich
Untergrund
Normaler Rasen
Reihe
Elite
Neuerungen
- Verbessertes Gripknit-Obermaterial, das sich deinem Fuß anpasst. Der mikrotexturierte Grip bleibt erhalten und sorgt für noch bessere Ballkontrolle.
- Überarbeiteter Rahmen mit natürlicherem Zehenbereich, 3 mm kürzer und 1 mm höher als frühere Phantom-Modelle.
- Eine optimierte Cyclone 360-Platte sorgt für höheren Komfort bei voller Beweglichkeit.
"Meine Phantoms sind anpassungsfähig und einzigartig."
Deyna Castellano – unglaubliche Präzision
Stürmerin, Portland Thorns FC, USA
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