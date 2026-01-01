triangle, start, resume, beginVideo
 
Bild 1 von 6
Tottenham Hotspur City Side Nike Football Fleece-Hoodie mit durchgehendem Reißverschluss (Herren) - Obsidian/Light Blue/Weiß

Tottenham Hotspur City Side

Nike Football Fleece-Hoodie mit durchgehendem Reißverschluss (Herren)

89,99 €
Größe auswählenGrößentabelle

Klarna An der Kasse verfügbar.

Dieses Produkt ist von Rabatten und Angeboten vor Ort ausgeschlossen.
Kostenlose Abholung
Für Click and Collect beim Checkout verfügbar

Dieser Tottenham Hotspur Hoodie besteht aus mittelschwerem, angerautem Fleece, das sich innen besonders weich und außen glatt anfühlt. Die Standardpassform sorgt für ein relaxtes Tragegefühl.


  • Gezeigte Farbe: Obsidian/Light Blue/Weiß
  • Style: IO3472-451

Tottenham Hotspur City Side

89,99 €

Dieser Tottenham Hotspur Hoodie besteht aus mittelschwerem, angerautem Fleece, das sich innen besonders weich und außen glatt anfühlt. Die Standardpassform sorgt für ein relaxtes Tragegefühl.

Produktinformationen

  • Kapuze mit Kordelzug
  • Getrennte Kängurutasche
  • Rippmaterial an Saum und Bündchen
  • Body: 80 % Baumwolle / 20 % Polyester; Einsätze: 100 % Polyester Kapuzenfutter: 100 % Baumwolle
  • Maschinenwäsche
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: Obsidian/Light Blue/Weiß
  • Style: IO3472-451

Größe und Passform

    • Model trägt Größe M bei einer Körpergröße von 189 cm
    • Standardpassform: lässig und traditionell
  • Größentabelle

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

Bewertungen (0)

Keine Bewertungen

Sag uns, was du denkst. Schreib vor allen anderen eine Bewertung zu Tottenham Hotspur City Side.

    Tottenham Hotspur City Side Nike Football Fleece-Hoodie mit durchgehendem Reißverschluss (Herren)

    Tottenham Hotspur City Side

    89,99 €
    Preise inkl. MwSt. und ggf. zzgl. Versandkosten. Einzelheiten zu den Versandkosten findest du hier

    Vervollständige den Look