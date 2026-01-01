Nike Juxta-Girl 2-teiliges Set mit Hose mit weitem Bein für Kleinkinder

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Juxta-Girl 2-teiliges Set mit Hose mit weitem Bein für Kleinkinder
Klarna An der Kasse verfügbar.
Dieses zweiteilige Set verbindet einen Retro-Style mit einer modernen Passform. Beide Teile bestehen aus weichem Fleece und verfügen über umgekehrte Falten für mehr Bewegungsfreiheit. Der gemütliche Hoodie hat tief angesetzte Schultern, die für eine lockere Passform sorgen. Die passende Hose mit weitem Bein hat einen elastischen Bund für eine bequeme Passform, die den ganzen Tag beim Spielen bequem bleibt.
- Gezeigte Farbe: Moon Particle
- Style: IZ7261-211
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Dieses zweiteilige Set verbindet einen Retro-Style mit einer modernen Passform. Beide Teile bestehen aus weichem Fleece und verfügen über umgekehrte Falten für mehr Bewegungsfreiheit. Der gemütliche Hoodie hat tief angesetzte Schultern, die für eine lockere Passform sorgen. Die passende Hose mit weitem Bein hat einen elastischen Bund für eine bequeme Passform, die den ganzen Tag beim Spielen bequem bleibt.
Produktinformationen
- 60 % Baumwolle / 40 % Polyester
- Maschinenwäsche
- Importiert
- Gezeigte Farbe: Moon Particle
- Style: IZ7261-211
Größe und Passform
- Model trägt Größe 3T bei einer Körpergröße von 99 cm
- Standardpassform: lässig und traditionell
- Größentabelle
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
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