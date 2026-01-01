Nike Jr. Phantom 6 High Academy Fußballschuh für verschiedene Böden (ältere Kinder)

Nike Jr. Phantom 6 High Academy
Fußballschuh für verschiedene Böden für ältere Kinder
Klarna An der Kasse verfügbar.
Die Welt kennt deinen Namen (noch) nicht. Sorge mit dem Phantom 6 Academy dafür, dass sie ihn nie vergessen wird. Der NikeSkin-Kontaktbereich an den entscheidenden Stellen sorgt für präzisere, saubere Schüsse. Die Struktur verbessert die Ballkontrolle und hilft dir, Torchancen besser zu nutzen.
- Gezeigte Farbe: Multi-Color/Schwarz
- Style: IH1789-901
Nike Jr. Phantom 6 High Academy
Die Welt kennt deinen Namen (noch) nicht. Sorge mit dem Phantom 6 Academy dafür, dass sie ihn nie vergessen wird. Der NikeSkin-Kontaktbereich an den entscheidenden Stellen sorgt für präzisere, saubere Schüsse. Die Struktur verbessert die Ballkontrolle und hilft dir, Torchancen besser zu nutzen.
Mehr Ballgefühl für saubere Schüsse
Der erweiterte Kontaktbereich mit speziell entwickeltem Mesh bringt deinen Fuß noch näher an den Ball. So wird dein Spiel noch intensiver und du hast mehr Kontrolle beim Dribbeln und Passen, sowohl bei nassen als auch trockenen Bedingungen.
Schnelle Traktion
Das strategisch platzierte, kreisförmige Cyclone 360-Traktionsprofil im Vorfußbereich ermöglicht schnelle Richtungswechsel und Drehungen.
Natürliche Passform
Der Schuhrahmen sorgt für eine natürlichere Passform, vor allem im Zehenbereich. Der Schuh schmiegt sich an deinen Fuß und bringt dich näher an den Ball – für maximale Ballkontrolle. Der Dynamic Fit-Schuhkragen umschließt deinen Knöchel mit weichem, elastischem Material und sorgt so für ein sicheres Tragegefühl.
Produktinformationen
- Für den Einsatz auf Rasen und Kunstrasen
- Gepolsterte Einlegesohle
- Gezeigte Farbe: Multi-Color/Schwarz
- Style: IH1789-901
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
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