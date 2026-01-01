Recyclingmaterialien
Inter Mailand 2026 Stadium SE
Nike ACG Replika-Fußball-Shorts mit Dri-FIT-Technologie (Herren)
Klarna An der Kasse verfügbar.
Dieses Produkt besteht zu 100 % aus recyceltem Polyester
Zum ersten Mal überhaupt bringt ACG Inter Mailand vom Spielfeld in die Alpen. Diese Replica-Shorts bringen die Mailänder und die freie Natur zusammen. So kannst du deinen Verein auf jedem Höhenmeter repräsentieren. Wenn du aber wirklich hoch hinaus willst, solltest du dir mehr als nur die Shorts anziehen.
- Gezeigte Farbe: Schwarz/Safety Orange
- Style: IB3151-010
Inter Mailand 2026 Stadium SE
Zum ersten Mal überhaupt bringt ACG Inter Mailand vom Spielfeld in die Alpen. Diese Replica-Shorts bringen die Mailänder und die freie Natur zusammen. So kannst du deinen Verein auf jedem Höhenmeter repräsentieren. Wenn du aber wirklich hoch hinaus willst, solltest du dir mehr als nur die Shorts anziehen.
Den Trikots der Profis nachempfunden
Unsere Stadium-Kollektion kombiniert originalgetreue Designdetails mit schweißableitender Technologie und verleiht dir einen sportlichen Look, der von deinem Lieblingsteam inspiriert wurde.
Trockenes Tragegefühl
Nike Dri-FIT-Technologie leitet Schweiß von der Haut ab, wodurch er schneller verdunstet und du angenehm trocken bleibst.
Produktinformationen
- Replika-Design
- 100 % Polyester
- Maschinenwäsche
- Importiert
- Gezeigte Farbe: Schwarz/Safety Orange
- Style: IB3151-010
Größe und Passform
- Model trägt Größe M bei einer Körpergröße von 184 cm
- Schmale Passform: schlank und passgenau
- Größentabelle
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
Herstellungsinformationen
- Der recycelte Polyester, der in Nike Produkten verwendet wird, besteht aus recycelten Plastikflaschen, die gereinigt, zerkleinert und in Pellets umgewandelt werden. Diese Pellets werden zu neuem, hochwertigem Garn versponnen, das wiederum in unseren Produkten eingesetzt wird. So reduzieren wir die Auswirkungen unserer Performance-Produkte auf die Umwelt.
- Neben der Reduzierung von Abfällen reduziert recycelter Polyester die Kohlenstoff-Emissionen um bis zu 30 % im Vergleich zu neu produziertem Polyester. Nike verwendet jährlich durchschnittlich 1 Milliarde Plastikflaschen, die sonst auf Mülldeponien und letztendlich im Meer gelandet wären.
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