Recyclingmaterialien
Inter Mailand 2026 Match SE
Nike ACG Dri-FIT ADV Authentisches Fußballtrikot (Herren)
Klarna An der Kasse verfügbar.
Dieses Produkt besteht zu mindestens 75 % aus recycelten Polyesterfasern.
Zum ersten Mal überhaupt bringt ACG Inter Mailand vom Spielfeld in die Alpen. Dieses authentische Trikot bringt die Mailänder und die freie Natur zusammen. So kannst du deinen Verein auf jedem Höhenmeter repräsentieren. Wenn du aber wirklich hoch hinaus willst, zieh dir eine Jacke darüber.
- Gezeigte Farbe: Hyper Blue/Schwarz/Safety Orange
- Style: IB3141-413
Inter Mailand 2026 Match SE
Zum ersten Mal überhaupt bringt ACG Inter Mailand vom Spielfeld in die Alpen. Dieses authentische Trikot bringt die Mailänder und die freie Natur zusammen. So kannst du deinen Verein auf jedem Höhenmeter repräsentieren. Wenn du aber wirklich hoch hinaus willst, zieh dir eine Jacke darüber.
Erweiterte Atmungsaktivität
Nike Dri-FIT ADV kombiniert unsere schweißableitende Technologie mit gezielter Kühlung und atmungsaktiven Zonen – für ein trockenes und angenehm kühles Tragegefühl.
Wie die Profis
Mit unserer Match-Kollektion kannst du das Gleiche tragen wie die Profis. Unsere Match-Kollektion kombiniert authentische Designdetails mit leichter, schnell trocknender Technologie und sorgt damit für kühlen Tragekomfort auf dem Spielfeld.
Produktinformationen
- Authentisches Design
- 100 % Polyester
- Maschinenwäsche
- Importiert
- Gezeigte Farbe: Hyper Blue/Schwarz/Safety Orange
- Style: IB3141-413
Herstellungsinformationen
- Der recycelte Polyester, der in Nike Produkten verwendet wird, besteht aus recycelten Plastikflaschen, die gereinigt, zerkleinert und in Pellets umgewandelt werden. Diese Pellets werden zu neuem, hochwertigem Garn versponnen, das wiederum in unseren Produkten eingesetzt wird. So reduzieren wir die Auswirkungen unserer Performance-Produkte auf die Umwelt.
- Neben der Reduzierung von Abfällen reduziert recycelter Polyester die Kohlenstoff-Emissionen um bis zu 30 % im Vergleich zu neu produziertem Polyester. Nike verwendet jährlich durchschnittlich 1 Milliarde Plastikflaschen, die sonst auf Mülldeponien und letztendlich im Meer gelandet wären.
ACG x FC Internazionale Milano
ACG bringt den FC Internazionale Milano vom Spielfeld hinauf in die Alpen – mit einem neuen Design, das von den Dolomiten inspiriert wurde. Das Trikot ist geprägt von der Verbindung zwischen Stadt und Natur. So kannst du deinen Club in jedem Terrain unterstützen.