FC Chelsea Nike Total 90 Fußball-T-Shirt (Herren)

FC Chelsea

20,99 € 29,99 € 30 % Rabatt

Dieses FC Chelsea T-Shirt mit relaxter Passform wurde von der Energie der frühen 2000er Jahre inspiriert und sorgt die ganze Saison über für lässigen Tragekomfort.

Behind the Design: Total 90

Die Total 90-Kollektion wurde entwickelt, um die vollen 90 Minuten eines Spiels für Tragekomfort zu sorgen. Die geschwungenen Linien, das asymmetrische Design und der Materialmix machen die Trikots zu echten Klassikern der 2000er-Jahre. Diese Neuauflage gibt diese Energie an eine neue Generation von Spieler:innen und Fans weiter.