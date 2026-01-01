FC Chelsea
Nike Total 90 Fußball-T-Shirt (ältere Kinder)
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Dieses FC Chelsea Total 90 T-Shirt vermittelt die Energie und die Vibes der frühen 2000er Jahre und erinnert an eine der legendärsten Kollektionen der Ära.
- Gezeigte Farbe: Game Royal
- Style: IF8260-480
FC Chelsea
Dieses FC Chelsea Total 90 T-Shirt vermittelt die Energie und die Vibes der frühen 2000er Jahre und erinnert an eine der legendärsten Kollektionen der Ära.
Behind the Design: Total 90
Die Total 90-Kollektion wurde entwickelt, um die vollen 90 Minuten eines Spiels für Tragekomfort zu sorgen. Die geschwungenen Linien, das asymmetrische Design und der Materialmix machen die Trikots zu echten Klassikern der 2000er-Jahre. Diese Neuauflage gibt diese Energie an eine neue Generation von Spieler:innen und Fans weiter.
Produktinformationen
- 100 % Baumwolle
- Maschinenwäsche
- Importiert
- Gezeigte Farbe: Game Royal
- Style: IF8260-480
Größe und Passform
- Model trägt Größe M bei einer Körpergröße von 150 cm
- Standardpassform: lässig und traditionell
- Größentabelle
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