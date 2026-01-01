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FC Chelsea Nike Fußball-T-Shirt (Damen) - Pitch Blue

FC Chelsea

Nike Fußball-T-Shirt (Damen)

29,99 €
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Zeig deine Liebe zu deinem Team mit diesem Chelsea FC T-Shirt aus weicher, leichter Baumwolle, das sich ideal für den Alltag eignet.


  • Gezeigte Farbe: Pitch Blue
  • Style: IM1695-426

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Zeig deine Liebe zu deinem Team mit diesem Chelsea FC T-Shirt aus weicher, leichter Baumwolle, das sich ideal für den Alltag eignet.

Produktinformationen

  • 100 % Baumwolle
  • Maschinenwäsche
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: Pitch Blue
  • Style: IM1695-426

Größe und Passform

    • Model trägt Größe S bei einer Körpergröße von 173 cm
    • Standardpassform: lässig und traditionell
  • Größentabelle

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

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