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Nike Everyday Lightweight Trainings-Knöchelsocken (3 Paar) - Schwarz/Weiß

Nike Everyday Lightweight

Trainings-Knöchelsocken (3 Paar)

15,99 €
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Mit den Nike Everyday Lightweight Socken schaffst du dein Workout. Weiche Garne mit schweißableitender Technologie sorgen für trockenen Tragekomfort.


  • Gezeigte Farbe: Schwarz/Weiß
  • Style: SX7677-010

Nike Everyday Lightweight

15,99 €

SCHWEISSABLEITENDER TRAGEKOMFORT.

Mit den Nike Everyday Lightweight Socken schaffst du dein Workout. Weiche Garne mit schweißableitender Technologie sorgen für trockenen Tragekomfort.

Vorteile

  • Die Dri-FIT-Technologie hält deine Füße trocken und bequem.
  • Gerippte Bündchen verhindern ein Verrutschen der Socken.
  • Das Fußgewölbeband ermöglicht ein stützendes Tragegefühl.

Produktinformationen

  • Material: Einfarbig: 61 % Baumwolle/36 % Polyester/3 % Polyurethan. Meliert: 58 % Baumwolle/40 % Polyester/2 % Polyurethan.
  • Maschinenwäsche
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: Schwarz/Weiß
  • Style: SX7677-010

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

Bewertungen (136)

4.2 Sterne

  • Den perfekta träningsstrumpan

    KerstinJ500592649

    den absoluta tränings strumpan. Sitter mycket bra på foten, den glider inte

  • Matteo451963682

    Molto belle eh sono comodissime

  • Holes appear during first day of use…. Very bad qality

    Vitaly970098880

    Terrible experience. Very low quality. Just for one time use. I suggest not to buy it, unless you would use them only one day.

Nike Everyday Lightweight Trainings-Knöchelsocken (3 Paar)

Nike Everyday Lightweight

15,99 €
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