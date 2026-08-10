Nike Everyday Lightweight Trainings-Knöchelsocken (3 Paar)

Den perfekta träningsstrumpan
KerstinJ500592649
den absoluta tränings strumpan. Sitter mycket bra på foten, den glider inte
Klarna An der Kasse verfügbar.
Mit den Nike Everyday Lightweight Socken schaffst du dein Workout. Weiche Garne mit schweißableitender Technologie sorgen für trockenen Tragekomfort.
Nike Everyday Lightweight
SCHWEISSABLEITENDER TRAGEKOMFORT.
Mit den Nike Everyday Lightweight Socken schaffst du dein Workout. Weiche Garne mit schweißableitender Technologie sorgen für trockenen Tragekomfort.
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
4.2 Sterne
Den perfekta träningsstrumpan
KerstinJ500592649
den absoluta tränings strumpan. Sitter mycket bra på foten, den glider inte
Matteo451963682
Molto belle eh sono comodissime
Holes appear during first day of use…. Very bad qality
Vitaly970098880
Terrible experience. Very low quality. Just for one time use. I suggest not to buy it, unless you would use them only one day.
Nike Everyday Lightweight