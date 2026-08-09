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Nike Everyday Lightweight Crew-Trainingssocken (3 Paar) - Multi-Color

Nike Everyday Lightweight

Crew-Trainingssocken (3 Paar)

15,99 €
Multi-Color
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Mit den Nike Everyday Socken schaffst du dein Workout. Weiche Garne mit schweißableitender Technologie sorgen für trockenen Tragekomfort.


  • Gezeigte Farbe: Multi-Color
  • Style: SX7676-964

Nike Everyday Lightweight

15,99 €

SCHWEISSABLEITENDER TRAGEKOMFORT.

Mit den Nike Everyday Socken schaffst du dein Workout. Weiche Garne mit schweißableitender Technologie sorgen für trockenen Tragekomfort.

Vorteile

  • Die Dri-FIT-Technologie hält deine Füße trocken und bequem.
  • Die Crew-Silhouette umschließt deinen Knöchel und die untere Wade.
  • Gerippte Bündchen verhindern ein Verrutschen der Socken.
  • Das Fußgewölbeband ermöglicht ein stützendes Tragegefühl.

Produktinformationen

  • 60 % Baumwolle / 37 % Polyester / 3 % Polyurethan
  • Maschinenwäsche
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: Multi-Color
  • Style: SX7676-964

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

Bewertungen (299)

4.3 Sterne

  • Good quality

    KatieM960608855

    Nice clean white pair of socks with a prominent black signature Nike logo at the top. They appear to be great quality, and seem to feel like they will be very durable.

  • Schlechte Qualität

    Jan50706879

    Extrem kurzlebig, nach 4-5 mal Tragen sieht man schon krasse Abnutzung. Kurz darauf sind sie kaputt. Kauf ich nicht mehr. Gehen zurück zu Nike!

  • AGNIESZKA770281665

    Skarpetki są super i moje ulubione ponieważ ich grubość jest idealna do noszenia przez cały rok.

Nike Everyday Lightweight Crew-Trainingssocken (3 Paar)

Nike Everyday Lightweight

15,99 €
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