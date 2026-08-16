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Nike Everyday Cushioned Crew-Trainingssocken (6 Paar) - Carbon Heather/Schwarz

Nike Everyday Cushioned

Crew-Trainingssocken (6 Paar)

24,99 €
Carbon Heather/Schwarz
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Mit den Nike Everyday Cushioned Socken schaffst du dein Workout. Die dicke Terry-Sohle gewährleistet zusätzlichen Tragekomfort bei Fußübungen und Gewichtheben. Das gerippte Fußgewölbeband umschließt den Mittelfuß und sorgt für ein stützendes Tragegefühl.


  • Gezeigte Farbe: Carbon Heather/Schwarz
  • Style: SX7666-064

Nike Everyday Cushioned

24,99 €

TRAGEKOMFORT UND HALT.

Mit den Nike Everyday Cushioned Socken schaffst du dein Workout. Die dicke Terry-Sohle gewährleistet zusätzlichen Tragekomfort bei Fußübungen und Gewichtheben. Das gerippte Fußgewölbeband umschließt den Mittelfuß und sorgt für ein stützendes Tragegefühl.

Vorteile

  • Dri-FIT-Technologie sorgt für trockene Füße und Tragekomfort.
  • Die dicke Frottee-Sohle bietet Tragekomfort und Stoßdämpfung.
  • Das gerippte Fußgewölbeband gewährleistet ein stützendes Tragegefühl.
  • Die Crew-Silhouette umschließt deinen Knöchel und die untere Wade.

Produktinformationen

  • Material: 67 % Baumwolle/30 % Polyester/2 % Elastan/1 % Nylon
  • Maschinenwäsche
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: Carbon Heather/Schwarz
  • Style: SX7666-064

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

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Bewertungen (643)

4.5 Sterne

  • Sfortuna?

    AlfredoA356697544

    Per adesso ne ho provati 2 su 6 ed entrambi si sono bucati subito.... Speravo molto meglio

  • Skarpety idealne, rozmiarówka nieco zaniżona.

    MateuszW562317005

    Biegam w Nike Vaporfly 4, Zoom Fly 6 i Vomero Premium - wszystkie w rozmiarze 44. Skarpetki wybieram 38-42 i pasują idealnie.

  • maxim846422578

    Perfect goede zachte stof kopen zou ik zeggen

Nike Everyday Cushioned Crew-Trainingssocken (6 Paar)

Nike Everyday Cushioned

24,99 €
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