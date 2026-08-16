Nike Everyday Cushioned Crew-Trainingssocken (6 Paar)

Sfortuna?
AlfredoA356697544
Per adesso ne ho provati 2 su 6 ed entrambi si sono bucati subito.... Speravo molto meglio
Klarna An der Kasse verfügbar.
Mit den Nike Everyday Cushioned Socken schaffst du dein Workout. Die dicke Terry-Sohle gewährleistet zusätzlichen Tragekomfort bei Fußübungen und Gewichtheben. Das gerippte Fußgewölbeband umschließt den Mittelfuß und sorgt für ein stützendes Tragegefühl.
Nike Everyday Cushioned
TRAGEKOMFORT UND HALT.
Mit den Nike Everyday Cushioned Socken schaffst du dein Workout. Die dicke Terry-Sohle gewährleistet zusätzlichen Tragekomfort bei Fußübungen und Gewichtheben. Das gerippte Fußgewölbeband umschließt den Mittelfuß und sorgt für ein stützendes Tragegefühl.
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
4.5 Sterne
Sfortuna?
AlfredoA356697544
Per adesso ne ho provati 2 su 6 ed entrambi si sono bucati subito.... Speravo molto meglio
Skarpety idealne, rozmiarówka nieco zaniżona.
MateuszW562317005
Biegam w Nike Vaporfly 4, Zoom Fly 6 i Vomero Premium - wszystkie w rozmiarze 44. Skarpetki wybieram 38-42 i pasują idealnie.
maxim846422578
Perfect goede zachte stof kopen zou ik zeggen
Nike Everyday Cushioned