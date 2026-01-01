Erling Haaland Club Fleece
Nike Fußball-Sweatshirt mit Rundhalsausschnitt (ältere Kinder)
Klarna An der Kasse verfügbar.
Repräsentiere deinen Lieblingsspieler und bleibe dabei angenehm warm: Dieses Fleece-Oberteil ist mit einer Grafik versehen, die von Erlings magnetischer Wirkung auf dem Feld inspiriert ist.
- Gezeigte Farbe: Obsidian/Green Strike
- Style: IO5902-451
Erling Haaland Club Fleece
Repräsentiere deinen Lieblingsspieler und bleibe dabei angenehm warm: Dieses Fleece-Oberteil ist mit einer Grafik versehen, die von Erlings magnetischer Wirkung auf dem Feld inspiriert ist.
Produktinformationen
- Body: 80 % Baumwolle / 20 % Polyester; Rippmaterial: 97 % Baumwolle / 3 % Elastan;
- Maschinenwäsche
- Importiert
- Gezeigte Farbe: Obsidian/Green Strike
- Style: IO5902-451
Größe und Passform
- Model trägt Größe M bei einer Körpergröße von 157 cm
- Standardpassform: lässig und traditionell
- Größentabelle
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
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