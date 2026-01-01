England FA Academy
Nike Fußball
Klarna An der Kasse verfügbar.
Mit der innovativen OmniSculpt-Technologie des Academy Fußballs führst du die Torschützenliste an. Die in das Gehäuse eingearbeiteten Kerben lassen die Luft um den Ball herumfließen und sorgen für eine präzisere Flugbahn.
- Gezeigte Farbe: Weiß/Rot/Blau/Midnight Navy
- Style: IQ0655-100
England FA Academy
Mit der innovativen OmniSculpt-Technologie des Academy Fußballs führst du die Torschützenliste an. Die in das Gehäuse eingearbeiteten Kerben lassen die Luft um den Ball herumfließen und sorgen für eine präzisere Flugbahn.
Produktinformationen
- 67 % Gummi / 10 % Polyurethan (PU) / 13 % Polyester / 10 % Ethylenvinylacetat (EVA)
- Nur Fleckenentfernung möglich
- Importiert
- Gezeigte Farbe: Weiß/Rot/Blau/Midnight Navy
- Style: IQ0655-100
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
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