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England Energy Nike Dri-FIT Kurzarm-Fußballoberteil für Herren - Work Blue/Weiß/Obsidian

Recyclingmaterialien

England Energy

Nike Dri-FIT Kurzarm-Fußballoberteil für Herren

74,99 €
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Kostenlose Abholung
Für Click and Collect beim Checkout verfügbar

Dieses Produkt besteht zu mindestens 75 % aus recycelten Polyesterfasern.

Mit Details, die von den 90er-Jahren inspiriert sind, und einem Aufdruck, der für die Mannschaft spezifisch ist, bietet dir dieses England-Top ein zeitloses Design mit Technologie, die dem modernen Spiel standhält.


  • Gezeigte Farbe: Work Blue/Weiß/Obsidian
  • Style: IH1866-486

England Energy

74,99 €

Mit Details, die von den 90er-Jahren inspiriert sind, und einem Aufdruck, der für die Mannschaft spezifisch ist, bietet dir dieses England-Top ein zeitloses Design mit Technologie, die dem modernen Spiel standhält.

Produktinformationen

  • Rippmaterial an Kragen und Bündchen
  • Gewebtes Jock-Tag
  • 100 % Polyester
  • Maschinenwäsche
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: Work Blue/Weiß/Obsidian
  • Style: IH1866-486

Größe und Passform

    • Model trägt Größe M bei einer Körpergröße von 178 cm
    • Lockere Passform: locker und lässig
  • Größentabelle

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

Herstellungsinformationen

    • Der recycelte Polyester, der in Nike Produkten verwendet wird, besteht aus recycelten Plastikflaschen, die gereinigt, zerkleinert und in Pellets umgewandelt werden. Diese Pellets werden zu neuem, hochwertigem Garn versponnen, das wiederum in unseren Produkten eingesetzt wird. So reduzieren wir die Auswirkungen unserer Performance-Produkte auf die Umwelt.
    • Neben der Reduzierung von Abfällen reduziert recycelter Polyester die Kohlenstoff-Emissionen um bis zu 30 % im Vergleich zu neu produziertem Polyester. Nike verwendet jährlich durchschnittlich 1 Milliarde Plastikflaschen, die sonst auf Mülldeponien und letztendlich im Meer gelandet wären.

Bewertungen (2)

3 Sterne

  • Nice but small & narrow

    KatieF597137378

    Comes some and very narrow on the body.

  • Estilo noventero

    JosebaL704810686

    Talla un poco más grande lo habitual, queda amplia. Estilo noventero, más para vestir que para hacer deporte

England Energy Nike Dri-FIT Kurzarm-Fußballoberteil für Herren

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