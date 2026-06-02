Nike Downshifter 14 SE Straßenlaufschuhe (Damen)

Comodidad
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Comodidad al andar y estilo me encanta el color diseño de la zapatilla
Klarna An der Kasse verfügbar.
Nike Downshifter 14 SE
Erhöhte Schaumstoffstapel sorgen für eine reaktionsfreudige Dämpfung für mehr Komfort und Sprungkraft.
Mit dem Downshifter 14 kannst du einen Gang zulegen. Wir haben die Dämpfung in der Mittelsohle erhöht, um mehr Tragekomfort und Reaktionsfreudigkeit als beim Vorgängermodell zu bieten. Außerdem besteht das Obermaterial aus offenmaschigem Mesh für optimale Atmungsaktivität und ein Mittelfußband sorgt für ein sicheres Tragegefühl.
Das speziell entwickelte, offenmaschige Mesh im Obermaterial bietet Atmungsaktivität.
Wir haben die Dämpfung in der Mittelsohle erhöht, um mehr Tragekomfort und Sprungkraft zu bieten.
Das interne Passformband sorgt für Halt im Mittelfußbereich und ein sicheres Tragegefühl.
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
5 Sterne
Comodidad
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Comodidad al andar y estilo me encanta el color diseño de la zapatilla
Super
Manuela206723435
Sehr bequem. Man rollt damit gut ab. Angenehm auf der Straße
Alexandra92943537
Olyan mint a képen😍 Nagyon kényelmes
Nike Downshifter 14 SE
Speziell entwickelt für
Dämpfung
Schuhgewicht
Sprengung
Schuhgewicht
Ca. 276 g (Damenschuhgröße 39)
Sprengung
10 mm