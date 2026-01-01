Recyclingmaterialien
Nike Crossover
Dri-FIT Basketballshorts (ältere Kinder)
Klarna An der Kasse verfügbar.
Atmungsaktives Mesh und unsere schweißableitende Dri-FIT-Technologie sorgen für kühlen Tragekomfort, während du in diesen leichten Basketballshorts über den Platz läufst.
- Gezeigte Farbe: Midnight Navy/Weiß
- Style: IO3380-410
Nike Crossover
Atmungsaktives Mesh und unsere schweißableitende Dri-FIT-Technologie sorgen für kühlen Tragekomfort, während du in diesen leichten Basketballshorts über den Platz läufst.
Vorteile
- Nike Dri-FIT-Technologie leitet Schweiß von der Haut ab, wodurch er schneller verdunstet und du angenehm trocken bleibst.
- Ein elastischer Bund mit Kordelzug ermöglicht eine perfekte Passform.
Produktinformationen
- Aufgesticktes Swoosh-Logo
- 100 % Polyester
- Maschinenwäsche
- Importiert
- Gezeigte Farbe: Midnight Navy/Weiß
- Style: IO3380-410
Größe und Passform
- Das weibliche Model trägt Größe M bei einer Körpergröße von 154 cm
- Männliches Model trägt Größe M bei einer Körpergröße von 127 cm
- Standardpassform: lässig und traditionell
- Größentabelle
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
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