triangle, start, resume, beginVideo
 
Bild 1 von 6
Nike Crossover Basketballshorts mit Dri-FIT-Technologie (ca. 13 cm) (Damen) - Schwarz/Weiß

Recyclingmaterialien

Nike Crossover

Basketballshorts mit Dri-FIT-Technologie (ca. 13 cm) (Damen)

30 % Rabatt
Größe auswählenGrößentabelle

Klarna An der Kasse verfügbar.

Kostenlose Abholung
Für Click and Collect beim Checkout verfügbar

Dieses Produkt besteht zu 100 % aus recyceltem Polyester

Willst du mehr aus deinem Spiel machen? Binde diese hoch sitzenden Shorts (ca. 13 cm) fest, damit du in Ruhe den Ball versenken kannst, ohne dass dabei unnötiger Stoff im Weg ist. Unsere Nike Dri-FIT-Technologie sorgt außerdem für ein angenehm trockenes Tragegefühl, während du an deinen Combos arbeitest.


  • Gezeigte Farbe: Schwarz/Weiß
  • Style: II4240-010

Nike Crossover

30 % Rabatt

Willst du mehr aus deinem Spiel machen? Binde diese hoch sitzenden Shorts (ca. 13 cm) fest, damit du in Ruhe den Ball versenken kannst, ohne dass dabei unnötiger Stoff im Weg ist. Unsere Nike Dri-FIT-Technologie sorgt außerdem für ein angenehm trockenes Tragegefühl, während du an deinen Combos arbeitest.

Vorteile

Nike Dri-FIT-Technologie leitet Schweiß von der Haut ab, wodurch er schneller verdunstet und du angenehm trocken bleibst.

Produktinformationen

  • Taschenplatzierung – seitlich
  • Taschentyp – für die Hände
  • Body: 100 % Polyester; Futter: 100 % Polyester
  • Maschinenwäsche
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: Schwarz/Weiß
  • Style: II4240-010

Größe und Passform

    • Model trägt Größe S bei einer Körpergröße von 179 cm
    • Standardpassform: lässig und traditionell
  • Größentabelle

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

Herstellungsinformationen

    • Der recycelte Polyester, der in Nike Produkten verwendet wird, besteht aus recycelten Plastikflaschen, die gereinigt, zerkleinert und in Pellets umgewandelt werden. Diese Pellets werden zu neuem, hochwertigem Garn versponnen, das wiederum in unseren Produkten eingesetzt wird. So reduzieren wir die Auswirkungen unserer Performance-Produkte auf die Umwelt.
    • Neben der Reduzierung von Abfällen reduziert recycelter Polyester die Kohlenstoff-Emissionen um bis zu 30 % im Vergleich zu neu produziertem Polyester. Nike verwendet jährlich durchschnittlich 1 Milliarde Plastikflaschen, die sonst auf Mülldeponien und letztendlich im Meer gelandet wären.

Bewertungen (1)

5 Sterne

  • Σούπερ!!

    Maria684354852

    Πολύ καλή ποιότητα υφάσματος,άνετο και δροσερό για το καλοκαίρι. Το συστήνω!!

Nike Crossover Basketballshorts mit Dri-FIT-Technologie (ca. 13 cm) (Damen)

Nike Crossover

30 % Rabatt
Preise inkl. MwSt. und ggf. zzgl. Versandkosten. Einzelheiten zu den Versandkosten findest du hier

Vervollständige den Look

Item 3 of 5