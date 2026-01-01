Nike Cortez By You personalisierbarer Schuh

Nike Cortez By You

119,99 €

Bei diesem Cortez dreht sich alles um Accessoires. Du hast die Wahl zwischen klassisch neutralen Farben und verträumten Pastelltönen auf Wildleder, Nylon und Leder, die von den Farben und Grafiken von LA inspiriert wurden. Ein spezielles Swoosh-Logo aus Leder, Lack oder süßem Bonbonrosa-Metallic rundet den Style ab. Von der Fersenschlaufe bis zum Dubrae, das in Gold und Silber erhältlich ist, kannst du alles personalisieren.

Was ist deine Basis?

Entscheide dich für vollständiges Wildleder oder Leder oder kombiniere es mit etwas Nylon, um deinen perfekten Look zu kreieren.

Zeit Farbe

Wähle aus einer klassisch-sportlichen Palette oder stelle mit hellen Pastelltönen einen LA-Look zusammen.

Verleih ihm deine persönliche Note

Deine Initialen? Ein Spitzname? Oder etwas Ähnliches, das für dich steht. Sei kreativ mit einer Rose, einem Herzen oder einer individuellen Beschriftung auf der Fersenschlaufe. Außerdem steht dein Name auf dem Karton.