Nike Club
Laptoptasche
Klarna An der Kasse verfügbar.
Diese wasserfeste Nike Club Laptoptasche bietet Platz für einen Laptop mit einer Bildschirmdiagonale von bis zu 16 Zoll, und in der Reißverschlusstasche auf der Vorderseite können ein Tablet mit einer Bildschirmdiagonale von bis zu 14 Zoll oder Zubehör verstaut werden.
- Gezeigte Farbe: Space Purple/Bleached Coral/Schwarz
- Style: IW7915-570
Nike Club
Diese wasserfeste Nike Club Laptoptasche bietet Platz für einen Laptop mit einer Bildschirmdiagonale von bis zu 16 Zoll, und in der Reißverschlusstasche auf der Vorderseite können ein Tablet mit einer Bildschirmdiagonale von bis zu 14 Zoll oder Zubehör verstaut werden.
Produktinformationen
- Eignet sich für Laptops mit einer Bildschirmdiagonale von bis zu 16 Zoll
- Hauptmaterial: 54 % Nylon /40 % Polyester /6 % Elastan Futter: 100 % Polyester.
- Nur Fleckenentfernung möglich
- Importiert
- Gezeigte Farbe: Space Purple/Bleached Coral/Schwarz
- Style: IW7915-570
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
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