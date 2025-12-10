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Nike Club Kapuzenjacke aus French Terry (Herren) - Schwarz/Schwarz/Weiß

Nike Club

French-Terry-Hoodie mit durchgehendem Reißverschluss für Herren

69,99 €
Schwarz/Schwarz/Weiß
Dark Grey Heather/Light Smoke Grey/Weiß
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Klarna An der Kasse verfügbar.

Kostenlose Abholung
Für Click and Collect beim Checkout verfügbar

Die Nike Club-Kapuzenjacke besticht durch lässigen Tragekomfort und einen klassischen Look. Dieses mittelschwere French-Terry-Material (mit nicht angerauten Schlaufen innen) sorgt für Struktur, Atmungsaktivität und ein weiches Tragegefühl. Damit eignet es sich sowohl für das Fitnessstudio als auch für die Couch.


  • Gezeigte Farbe: Schwarz/Schwarz/Weiß
  • Style: FN3884-010

Nike Club

69,99 €

Die Nike Club-Kapuzenjacke besticht durch lässigen Tragekomfort und einen klassischen Look. Dieses mittelschwere French-Terry-Material (mit nicht angerauten Schlaufen innen) sorgt für Struktur, Atmungsaktivität und ein weiches Tragegefühl. Damit eignet es sich sowohl für das Fitnessstudio als auch für die Couch.

Vorteile

  • Die Standardpassform bietet ein relaxtes Tragegefühl am Körper und ermöglicht einfaches Kombinieren mit anderen Styles.
  • Die doppellagige Kapuze sorgt für zusätzliche Wärme.

Produktinformationen

  • Aufgesticktes Nike Futura-Logo
  • Geteilte Beuteltasche
  • Rippmaterial an Saum und Bündchen
  • Body/Kapuzenfutter: 80–84 % Baumwolle / 16–20 % Polyester
  • Material-Prozentangaben können variieren. Genaue Angaben findest du auf dem Label.
  • Maschinenwäsche
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: Schwarz/Schwarz/Weiß
  • Style: FN3884-010

Größe und Passform

    • Model trägt Größe M bei einer Körpergröße von 175 cm
    • Standardpassform: lässig und traditionell
  • Größentabelle

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

Bewertungen (5)

4 Sterne

  • Più che una M sembra una L

    andreab336218981

    Tutto ok, diciamo che la taglia M è un po’ grande, però tutto sommato va bene lo stesso

  • A bit oversized

    JorgeRua74

    Um pouco oversized

  • Cool

    Joseeduardo959685191

    Sehr gut Qualität und gefällt mir sehr

Nike Club Kapuzenjacke aus French Terry (Herren)

Nike Club

69,99 €
Preise inkl. MwSt. und ggf. zzgl. Versandkosten. Einzelheiten zu den Versandkosten findest du hier

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