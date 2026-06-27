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Hoch bewertet
Nike Club Jogger aus French-Terry (Herren) - Schwarz/Schwarz/Weiß

Nike Club

Jogger aus French-Terry (Herren)

54,99 €
Schwarz/Schwarz/Weiß
Dark Grey Heather/Light Smoke Grey/Weiß
Obsidian/Obsidian/Weiß
Pink Foam/Pink Foam/Weiß
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Klarna An der Kasse verfügbar.

Kostenlose Abholung
Für Click and Collect beim Checkout verfügbar

Diese klassische Jogger wurde für ein relaxtes Tragegefühl an Gesäß und Oberschenkel entwickelt und läuft an den gerippten Knöcheln leicht schmal zu. Das mittelschwere French-Terry-Material sorgt für ein weiches, bequemes Tragegefühl, ähnlich deiner klassischen Trainingshose.


  • Gezeigte Farbe: Schwarz/Schwarz/Weiß
  • Style: FN3801-010

Nike Club

54,99 €

Diese klassische Jogger wurde für ein relaxtes Tragegefühl an Gesäß und Oberschenkel entwickelt und läuft an den gerippten Knöcheln leicht schmal zu. Das mittelschwere French-Terry-Material sorgt für ein weiches, bequemes Tragegefühl, ähnlich deiner klassischen Trainingshose.

Vorteile

  • Dieses mittelschwere French-Terry-Material (mit nicht angerauten Schlaufen innen) sorgt für Struktur, Atmungsaktivität und ein weiches Tragegefühl. Damit eignet es sich sowohl für das Fitnessstudio als auch für die Couch.
  • Der elastische Bund und der runde Kordelzug an der Außenseite bieten eine bequeme, individuelle Passform an der Taille.
  • In den Gesäßtaschen mit Druckknopf kannst du kleine Gegenstände sicher aufbewahren.

Produktinformationen

  • Aufgesticktes Nike Futura-Logo
  • Taschen für die Hände
  • Body: 78–84 % Baumwolle / 16–22 % Polyester. Seitentasche/Gesäßtasche: 100 % Baumwolle.
  • Material-Prozentangaben können variieren. Genaue Angaben findest du auf dem Label.
  • Maschinenwäsche
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: Schwarz/Schwarz/Weiß
  • Style: FN3801-010

Größe und Passform

    • Model trägt Größe M bei einer Körpergröße von 175 cm
    • Standardpassform: lässig und traditionell
    • Normale Länge: Reicht bis unter den Knöchel
  • Größentabelle

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

Bewertungen (20)

4.5 Sterne

  • ElodyK819250535

    Conforme aux attentes et aux photos

  • Guido680484570

    Ottimo tessuto e rispetta la taglia richiesta; taglia M per 1.76 e 84 kg

  • Dobre dresy

    Grzegorz882839540

    Rozmiar M to max do 180 cm wzrostu chyba ,że lubisz nosić ubrania fit lub lekko małe.

Nike Club Jogger aus French-Terry (Herren)

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