Nike Club
Ausweisanhänger
Klarna An der Kasse verfügbar.
Mit dem Nike Club Ausweisanhänger hast du deine Dokumente immer griffbereit. Durch das durchsichtige Fenster sind dein Ausweis, deine Kontaktinformationen, dein Pass oder dein Abzeichen sichtbar, und mit dem charakteristischen Club-Karabinerhaken kannst du den Anhänger ganz einfach an deiner Tasche, deinem Gepäck oder deinem Schlüsselring befestigen.
- Gezeigte Farbe: Schwarz/Schwarz/Weiß
- Style: IW7992-091
Nike Club
Mit dem Nike Club Ausweisanhänger hast du deine Dokumente immer griffbereit. Durch das durchsichtige Fenster sind dein Ausweis, deine Kontaktinformationen, dein Pass oder dein Abzeichen sichtbar, und mit dem charakteristischen Club-Karabinerhaken kannst du den Anhänger ganz einfach an deiner Tasche, deinem Gepäck oder deinem Schlüsselring befestigen.
Produktinformationen
- Body: 100 % Polyester. Futter: 100 % Polyester.
- Nur Fleckenentfernung möglich
- Importiert
- Gezeigte Farbe: Schwarz/Schwarz/Weiß
- Style: IW7992-091
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
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