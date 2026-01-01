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Nike Club Ausweisanhänger - Schwarz/Schwarz/Weiß

Nike Club

Ausweisanhänger

17,99 €
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Kostenlose Abholung
Für Click and Collect beim Checkout verfügbar

Mit dem Nike Club Ausweisanhänger hast du deine Dokumente immer griffbereit. Durch das durchsichtige Fenster sind dein Ausweis, deine Kontaktinformationen, dein Pass oder dein Abzeichen sichtbar, und mit dem charakteristischen Club-Karabinerhaken kannst du den Anhänger ganz einfach an deiner Tasche, deinem Gepäck oder deinem Schlüsselring befestigen.


  • Gezeigte Farbe: Schwarz/Schwarz/Weiß
  • Style: IW7992-091

Nike Club

17,99 €

Mit dem Nike Club Ausweisanhänger hast du deine Dokumente immer griffbereit. Durch das durchsichtige Fenster sind dein Ausweis, deine Kontaktinformationen, dein Pass oder dein Abzeichen sichtbar, und mit dem charakteristischen Club-Karabinerhaken kannst du den Anhänger ganz einfach an deiner Tasche, deinem Gepäck oder deinem Schlüsselring befestigen.

Produktinformationen

  • Body: 100 % Polyester. Futter: 100 % Polyester.
  • Nur Fleckenentfernung möglich
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: Schwarz/Schwarz/Weiß
  • Style: IW7992-091

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

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    Preise inkl. MwSt. und ggf. zzgl. Versandkosten. Einzelheiten zu den Versandkosten findest du hier

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