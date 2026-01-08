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Chicago Bulls Jordan Basketball Flight Fleece-Hoodie für Herren - Anthracite/Weiß

Chicago Bulls

Jordan Basketball Flight Fleece-Hoodie für Herren

119,99 €
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Von der Straße bis zur Liga – die Chicago Bulls sind immer im Mittelpunkt deiner Gedanken. Zeige sie, egal ob du auf der Straße unterwegs bist oder nach einer Siegesserie in einem Hoodie, der dich warm hält, die Brust rausstreckst.


  • Gezeigte Farbe: Anthracite/Weiß
  • Style: HV9794-060

Chicago Bulls

119,99 €

Von der Straße bis zur Liga – die Chicago Bulls sind immer im Mittelpunkt deiner Gedanken. Zeige sie, egal ob du auf der Straße unterwegs bist oder nach einer Siegesserie in einem Hoodie, der dich warm hält, die Brust rausstreckst.

Vorteile

Das mittelschwere, leicht angeraute Fleece ist außen geschmeidig, innen leicht flauschig und bietet kuscheligen Tragekomfort und ein luftiges Tragegefühl. Dieses bequeme Kleidungsstück, das du das ganze Jahr über tragen kannst, eignet sich ideal für die schwierigen Zwischentemperaturen.

Produktinformationen

  • Body: 100 % Baumwolle; Kapuzenfutter: 100 % Baumwolle Rippmaterial: 96 % Baumwolle / 4 % Elastan;
  • Maschinenwäsche
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: Anthracite/Weiß
  • Style: HV9794-060

Größe und Passform

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

Bewertungen (1)

5 Sterne

  • LudekL531493440

    Dobra kvalita, velikost sedi, spokojenost

Chicago Bulls Jordan Basketball Flight Fleece-Hoodie für Herren

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