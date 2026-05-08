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Chicago Bulls Essential Nike NBA-T-Shirt für Herren - University Red

Chicago Bulls Essential

Nike NBA-T-Shirt für Herren

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Am Spieltag hast du genug zu tun – mach dir deine Outfit-Wahl einfach. Rüste dich für die Saison in diesem klassischen Chicago Bulls T-Shirt.


  • Gezeigte Farbe: University Red
  • Style: FJ0231-657

Chicago Bulls Essential

30 % Rabatt

Am Spieltag hast du genug zu tun – mach dir deine Outfit-Wahl einfach. Rüste dich für die Saison in diesem klassischen Chicago Bulls T-Shirt.

Produktinformationen

  • 50–100 % Baumwolle/0–50 % Polyester
  • Material-Prozentangaben können variieren. Genaue Angaben findest du auf dem Label.
  • Maschinenwäsche
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: University Red
  • Style: FJ0231-657

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Bewertungen (23)

4.4 Sterne

  • Great Bulls T-shirt

    Ashley8601f899b1e84078a65be3ead4db6e5d

    Nice T-shirt. Good fit, lovely material and has the iconic Chicago Bulls logo

  • Super koszulka

    RafałT737750965

    Zdjęcie troszkę nie oddaje koloru, bo ma identyczny jak bluza .. jakość wykonania i materiał na najwyższym poziomie

  • Great product

    SUPERSTAR

    [This review was collected as part of a promotion.] Great quality and price. It’s back to regular retail now

    Produkt kostenlos erhalten bzw. im Rahmen einer Verlosung oder als Give-away oder im Gegenzug für einen Rabatt bewertet.
    #productsprovidedbynike

Chicago Bulls Essential Nike NBA-T-Shirt für Herren

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